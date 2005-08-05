Lista maldita

AFP

La Policía Federal brasileña recibió una lista de 31 personas que recibieron 55,8 millones de reales (23,25 millones de dólares) de las cuentas del publicista Marcos Valerio, personaje central de la crisis de corrupción desatada en el gobierno de Lula. La lista fue entregada por la gerente de una de las empresas de Valerio, Simone Vasconcelos.

Documentos bancarios dan cuenta de 46 personas que habían retirado 30 millones de reales de cuentas del publicista. Valerio declaró el martes ante la Procuradora General, cuando confirmó que entregó una nueva lista de personas que retiraron dinero de las cuentas citadas. Valerio sostuvo que el total prestado al PT rondó los 55 millones de reales y que Lula lo desconocía.

Entre los nombres figura el del ex ministro de Transportes, Anderson Adauto, quien habría retirado un millón de reales (más de 427.000 dólares) de cuentas del publicista.

Folha de So Paulo dijo que Marcio Lacerda, secretario del ministro de Integración Nacional, Ciro Gomes, también recibió un millón de reales. También aparece Paulo Rocha, que renunció a la bancada del PT en la Cámara, como beneficiario de 920.000 reales.

Otro nombrado fue el ex presidente de la Cámara de Diputados, Joo Paulo Cunha (PT), con 200.000 reales. Cunha negó esos retiros, aunque reconoció que su esposa había retirado 50.000 reales.

En la lista figura Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, como beneficiario de 10,8 millones de reales, quien renunció a su puesto de diputado tras reconocer el cobro.