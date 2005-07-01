Lista de judíos

AFP

Unos 1.500 judíos búlgaros figuraban en una lista publicada en internet por el partido ultranacionalista y xenófobo Ataka, que en las elecciones del sábado 18 de junio se convirtió en la cuarta fuerza política de Bulgaria, anunció el martes la página de internet derechista Vsekiden.

La lista, que incluía los nombres de búlgaros de origen judío intelectuales, artistas, periodistas y políticos, fue difundida el domingo en la web de Ataka (Ataque en búlgaro) junto con insultos antisemitas en los que, por ejemplo, se decía que los judíos son portadores de la lepra y la peste.

El martes, el foro de la página de internet de Ataka no funcionaba "por razones de reconstrucción".

Según Dimitar Stoyanov, vicepresidente de Ataka, se trata de una provocación de un kamikaze que desea poner en apuros al partido.

Ataka consiguió 8,16% de los votos, o sea 21 escaños, en las elecciones legislativas.