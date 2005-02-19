¡Les cortaron el pito!

AFP

Un médico español reconstituyó el pene a dos niños kenianos mutilados debido a una creencia popular. En la zona de Bungoma, de donde son originarios los dos pequeños, existe la creencia de que tomar una cocción hecha con el pene de niños vírgenes cura el sida.

"Los operamos hace dos semanas y ya están sin sonda, haciendo una vida prácticamente normal", explicó Pedro Cavadas, especialista del Centro de Rehabilitación de Levante, en Valencia.

Cavadas, de 39 años, conoció a Oscar Kituy, de 15, y a Philippe Barasa, de 11, durante un viaje a Kenia. Aunque el caso de Oscar y Philippe no es común en Kenia, Cavadas cree que hay "montones" en Sierra Leona.

La operación a que fueron sometidos los niños consiste en reconstruir una estructura parecida a un pene con tejido propio del paciente, a partir del antebrazo, la piel y un segmento de hueso.