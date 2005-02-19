La novelista que nunca estuvo

AFP

La escritora Lily Tuck, que ganó en 2004 el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos por News from Paraguay, una novela que escribió sobre ese país sin haberlo visitado nunca, llegó a Asunción invitada por el gobierno del presidente Nicanor Duarte. La escritora anunció que su obra será traducida este año a seis idiomas.

Su presencia generó polémica entre algunos intelectuales por una alusión despectiva que realiza en forma de ficción sobre el héroe máximo de Paraguay, el mariscal Francisco Solano López, líder político-militar que enfrentó la Guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870. Esa guerra devastó el país, y en ella murieron el 90% de los varones adultos.

Artículos publicados en Paraguay afirman que Tuck describe a López como un sifilítico que se masturbaba ante cadáveres de soldados.

Al respecto, la escritora declaró en conferencia de prensa que su libro es una ficción que considera el tema de la sexualidad como algo particular. "He escrito pasajes eróticos que no son lo primordial de mi obra", subrayó. "Considero que hay otros tópicos en el libro, como la descripción de la campiña, la naturaleza y los pájaros de Paraguay".

"Básicamente es una historia de amor en un hermoso y próspero país que sufre los efectos devastadores de una guerra", explicó.