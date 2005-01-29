AFP

Auschwitz-Birkenau, donde los nazis exterminaron a más de un millón de personas, casi todos judíos europeos, es el más importante de los siete campos de exterminio que los alemanes crearon en Polonia entre 1939 y 1945.

Pero no fue el único. Casi 6.000 sitios de exterminio, de concentración o de trabajos forzados, fueron creados en este país ocupado en setiembre de 1939, o sea la mitad de los campos diseminados a través de Europa dominada por los nazis.

De los 7,5 millones de personas encerradas en estos campos en territorio polaco, aproximadamente 6,7 millones murieron en las cámaras de gas o a causa del agotamiento, el hambre, las enfermedades, los trabajos extenuantes, las torturas y las brutalidades, según las fuentes polacas.

Seis millones de judíos europeos fueron asesinados por los nazis de diversas formas. Los mataron en sus países natales o fueron llevados a Polonia a los campos de la muerte concebidos para la "solución final".

Auschwitz-Birkenau es el símbolo del Holocausto, objeto de numerosas peregrinaciones entre las que figura la anual Marcha de los vivientes.

Organizadas desde 1988 por asociaciones israelíes y de la diáspora judía, estas marchas reúnen en el lugar del campo a miles de jóvenes, junto a responsables políticos y ex prisioneros.

"No olvidar jamás" es la consigna de estas manifestaciones, siempre caracterizadas por una gran emoción.

Los peregrinos comienzan su recorrido a partir del tristemente célebre portal de acceso principal, donde está la inscripción Arbeit macht frei (El trabajo libera).

Luego hacen un itinerario de más de tres kilómetros entre Auschwitz y Birkenau, la fábrica de la muerte, donde al fin de la guerra las cámaras de gas y los hornos crematorios funcionaron las 24 horas del día, en el marco de la solución final.

En 2004, más de medio millón de personas de 105 países visitaron el antiguo campo, según la dirección del museo de Auschwitz.