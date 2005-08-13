La evolución según Bush

AFP

El presidente George W. Bush quiere que a los estudiantes de Estados Unidos se les enseñe, además de la visión tradicional sobre el origen de la vida, la teoría del diseño inteligente, que es presentada como una alternativa a la tradicional teoría de la evolución, aunque es rechazada por la mayoría de los científicos y educadores.

La teoría del diseño inteligente sostiene que las mutaciones al azar en la evolución fueron en realidad guiadas por la mano de Dios.

Muchos conservadores cristianos en Estados Unidos creen que esta teoría alternativa, que busca aunar ciencia y teología, debería ser considerada igual que la teoría tradicional de la evolución, una postura que Bush comparte.

"Pienso que parte de la educación es exponer a la gente a diferentes escuelas de pensamiento", opinó el presidente.

"Ustedes me preguntan si la gente debe ser expuesta a diferentes ideas; la respuesta es sí", dijo Bush. Sin embargo, la generalidad de los científicos y educadores consideran que la inclusión del "diseño inteligente" es un intento encubierto de introducir la religión en la educación pública.

Dos importantes grupos de investigación, la Academia Nacional de Ciencias y la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, concluyeron que no hay base científica en la teoría del diseño inteligente, y se oponen a que sea incorporada en los programas de ciencia.

Por su parte, el conservador Instituto Discovery con sede en Seattle y Washington, defensor principal de la teoría de diseño inteligente, compiló una lista de más de 400 científicos, incluyendo 70 biólogos, que son escépticos sobre la tradicional teoría de la evolución.

Cuando fue gobernador de Texas, Bush abogó para que, además de la teoría de la evolución, los estudiantes aprendieran sobre el creacionismo, la teoría que acepta la explicación bíblica sobre los orígenes de la vida.