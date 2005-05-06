La cabeza de Bin Laden

AFP

La CIA ordenó a sus agentes, tras los atentados del 11 de Setiembre, que traigan la cabeza de Osama bin Laden en una caja de hielo seco, reveló un oficial retirado de la agencia.

El ex agente Gary Schroen relató a la Radio Pública Nacional de Estados Unidos que el entonces director del centro de contraterrorismo de la CIA, Cofer Black, le dijo que debía partir para Afganistán, vincularse a la opositora Alianza del Norte y obtener su cooperación militar para la captura de los talibanes. "Cuando derroquemos a los talibanes, tu trabajo es capturar a Bin Laden, matarlo y traer su cabeza en una caja llena de hielo seco", fueron las instrucciones finales, según el agente.

"Fue la primera vez durante los 30 años que trabajé en la CIA que me ordenaron que matara un objetivo en lugar de intentar traerlo vivo", relató Schroen.