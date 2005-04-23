Japón niega compensaciones

AFP

El Tribunal de Apelaciones de Tokio rechazó la demanda de compensación interpuesta por diez chinos, víctimas de atrocidades cometidas por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión llega en medio de una furibunda polémica con China por el pasado militarista de Japón.

Los diez querellantes son sobrevivientes o familiares de víctimas de masacres, de bombardeos del ejército japonés y de la tristemente célebre Unidad 731, que realizó experimentos bacteriológicos con prisioneros.

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Tokio es compatible con la leyes niponas, según las cuales cualquier compensación por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial debe resolverse de manera bilateral entre países, y no como casos particulares ante la Justicia.

Las víctimas reclamaban disculpas y una compensación de 100 millones de yenes (un millón de dólares).