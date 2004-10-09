Jabalíes ahuyentados

AFP

La proliferación de jabalíes forzó a la municipalidad del balneario alemán de Bad Saarow a utilizar el viejo truco de esparcir cabello humano para espantarlos, dijo un portavoz del municipio.

El cabello es recogido en las peluquerías de la localidad, colocado en bolsas y depositado junto a los árboles, donde en las últimas semanas los animales causaron cuantiosos daños.

El olor del cabello humano ahuyenta a los jabalíes y con esta estratagema, utilizada antiguamente por los cazadores locales, los campesinos protegen también sus cultivos en otras zonas agrícolas del este de Alemania.