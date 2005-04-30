Italia indignada

AFP

Fuerte rechazo desataron en Italia los resultados de la comisión estadounidense que declaró inocentes a los soldados que, el 4 de marzo en Irak, mataron al agente de los servicios secretos Nicola Calipari e hirieron a la periodista Giuliana Sgrena durante la operación para liberarla.

El jefe del gobierno italiano Silvio Berlusconi, dijo: "Tenemos que saber la verdad, se lo debemos a Calipari", y suscitó el aplauso de los parlamentarios.

El agente murió mientras intentaba proteger con su cuerpo a la reportera del diario Il Manifesto, recién liberada tras un mes de secuestro.

Según el informe del Pentágono, los soldados se limitaron a cumplir órdenes y dispararon contra el vehículo debido a la alta velocidad con que se desplazaba.

Estados Unidos e Italia están en desacuerdo sobre la velocidad a la que viajaban cuando el coche se aproximó al punto de control y sobre las comunicaciones entre los funcionarios italianos y estadounidenses antes de la balacera.

Para Sgrena, el informe del Pentágono es "una bofetada inaceptable".

El informe le atribuye las culpas al agente italiano y lo acusa de falta de coordinación con los estadounidenses. Italia no ha dado una respuesta oficial.