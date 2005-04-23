Invertir sobre seguro

AFP

Se gasta el doble de dinero para influir sobre los legisladores estadounidenses que para elegirlos, según un estudio presentado por Roberta Baskin, directora del Centro para la Integridad Pública, una organización independiente de vigilancia de los vínculos entre intereses privados y públicos.

"El cabildeo federal es hoy una verdadera industria", dijo Baskin. "Ese sector emplea cerca de 14.000 personas, remuneradas para ejercer presión sobre el Congreso, la Casa Blanca y responsables de más de 200 organismos públicos", agregó.

Según el Centro para la Integridad Pública, los lobbistas gastaron cerca de 13.000 millones de dólares desde 1998, suministrados por empresas, colectividades locales o universidades.

Sólo en 2003 los lobbistas gastaron 2.400 millones de dólares, y los datos de 2004 deberían mostrar gastos de al menos 3.000 millones de dólares. Eso representa aproximadamente el doble de lo que se gastó en las campañas electorales en el mismo período, según el informe.

Esos gastos parecen particularmente rentables. La empresa de aviación Lockheed Martin habría obtenido desde 1998 contratos de defensa por 94.000 millones de dólares, tras haber invertido solamente 89 millones en gestiones para "sensibilizar" a los agentes de decisión.