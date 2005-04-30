Temas del día:
Inundaciones en Serbia y Montenegro

30/04/2005, 00:12
AFP

En la villa de Jasa Tomic, en Serbia y Montenegro, un equipo de rescate salvó a un grupo de cerdos de las graves inundaciones provocadas por el desborde del río Tamis. La tarea de arrastrar a los animales a una zona segura demandó la unión del ejército, la policía y los habitantes locales.

Jasa Tomic, 130 kilómetros al norte de Belgrado, fue la villa más afectada de la zona, pero no la única; las inundaciones del Tamis afectaron también varias villas de Rumania.

