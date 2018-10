Por qué la IMM va por el fútbol

"El teléfono de TV Ciudad explota. Está explotando de consultas”, dice Federico Dalmaud, director del canal de la Intendencia de Montevideo. Hace instantes terminó de hablar con un representante de Directv, la única empresa de televisión para abonados de la capital que no tiene la señal dentro de su grilla. Están a punto de cerrar un acuerdo. Y esto es gracias a que TV Ciudad tiene los derechos de los próximos partidos que jugará la Celeste contra las selecciones de Brasil y Francia. Dalmaud sabe que difícilmente puedan recuperar el dinero que invirtieron en los derechos, pero el objetivo es otro: captar televidentes.

Directv no quiere que sus clientes se pierdan el partido. Y TV Ciudad pone sus condiciones para sellar el trato. No aceptan un acuerdo coyuntural, quieren que incluyan el canal en la grilla, 24 horas por día y con calidad HD. “Compramos los partidos con la idea de que el canal llegue a más personas. Tenemos un buen canal, y queremos que también vean nuestros otros productos: ficciones, informativos, documentales”, enumera Dalmaud.



TV Ciudad existe desde 1996 y en 2014 se convirtió en un canal de televisión digital abierta. Se puede ver de forma gratuita con solo añadir una antena, algo que se hace en menos de dos minutos. Pero la pereza a veces puede más y desconectar el codificador y poner la antena para ver TV Ciudad no es algo a lo que muchos estén dispuestos. Es por eso que Dalmaud quiere que el canal forme parte de la grilla de todos los que tienen cable. Que se topen con la señal cuando hagan zapping. En tanto, aunque muchos cableoperadores ya tienen TV Ciudad, no lo emiten con calidad HD, lo que también le resta atractivo a la señal. En Montevideo, la única empresa que emite el canal en HD es TCC.



“He tenido reuniones con varias empresas para que pongan el canal en HD, pero lo que me contestan es que no tienen lugar de alojamiento en el satélite para incluir la señal, o que prefieren poner otras. Ahora, a partir del partido, estamos negociando con muchas”, dice el director del canal municipal. Un dato importante: los cableoperadores no deben pagar por tener TV Ciudad en su grilla.

Este plan no le salió barato a TV Ciudad. Nadie ha pagado nunca tanto por la televisación de dos amistosos. Por los juegos que la selección protagonizará el 16 y 20 de noviembre, contra Brasil en Londres y ante Francia en París respectivamente, TV Ciudad debió desembolsar US$ 50.000 (US$ 25.000 por cada partido) más US$ 18.000 en espacio para publicidad, que la Asociación Uruguay de Fútbol (AUF) tiene derecho a utilizar en el correr de los próximos seis meses.



¿Esta plata es recuperable? Dalmaud no se atreve a contestar que sí, pero sostiene que “se hará todo lo posible” y que ya se está tejiendo una “estrategia comercial”. De todos modos, dice que TV Ciudad no tiene un afán de ganar dinero en este caso, y que lo que busca es, justamente, que más gente conozca el canal.

La negociación.

El pasado 9 de octubre la AUF dio a conocer su llamado a interesados a pasar los partidos contra Brasil y Francia. La vara la puso alta -muy alta, sostienen algunos- al pedir como base US$ 35.000 por cada uno. En los encuentros de la selección días atrás ante Corea del Sur y Japón, la empresa que se quedó con los derechos de televisión fue Tenfield, que pagó US$ 5.000 por cada juego.



Es Tenfield, a través de VTV, quien suele pasar los partidos de Uruguay. La historia marca muy pocas excepciones en este sentido. Una fueron los partidos que la Celeste jugó contra Irlanda e Italia, en junio de 2017, cuando ante el desinterés de empresas privadas la AUF le cedió sin costo los derechos a Televisión Nacional del Uruguay (Canal 5). Lo mismo pasó en el partido contra Uzbekistán, que se jugó este año en el Estadio Centenario, en la despedida de la selección antes de la Copa del Mundo en Rusia.



La AUF tiene que pasar sí o sí los partidos de Uruguay por algún canal de televisión, pues ya tiene sellados acuerdos con nueve sponsors de la Celeste que pagan siempre y cuando el juego salga al aire.



El llamado para los partidos con Brasil y Francia advertía que si nadie llegaba a la suma de US$ 35.000, la AUF podía “iniciar una negociación de forma individual con los proponentes para la mejora” de la oferta. El proponente, finalmente, fue uno solo, TV Ciudad, que ofrecía los US$ 25.000 por cada partido más US$ 18.000 en canje de publicidad para la AUF.



Tenfield ni se presentó. Desde la AUF llamaron a un representante de la firma y le preguntaron si no podían hacer una oferta mejor a la de TV Ciudad. Les contestaron que no. Según supo El País la empresa adujo que las cifras que manejaba la AUF eran “irreales”, entre otras cosas por una cláusula que pone la asociación por la cual la señal que accede a los derechos se ve obligada a pasar 540 segundos (nueve minutos) de publicidad. Un minuto para cada uno de sus sponsors.

El equipo de “13 a 0” es el que se hará cargo de la transmisión El relator de los dos partidos de Uruguay que se disputarán el mes que viene será Martín Rodríguez, que ya conduce Informe Capital por TV Ciudad y también es parte del equipo del programa de Ricardo “El Profe” Piñeyrúa, “13 a 0”. En tanto, Piñeyrúa es quien se encargará de liderar a todo el equipo. Por ahora no está prevista la participación en la transmisión del periodista Mario Bardanca, que es parte del equipo de TV Ciudad, y que ha tenido varios encontronazos con la empresa Tenfield. Por otro lado, el canal de la intendencia tiene previsto negociar con Antel los costos que implican armar un equipo especial para la transmisión, ya que la empresa estatal también utilizaría el mismo relator y los comentaristas para su transmisión vía streaming. Dalmaud, en tanto, dijo a El País que TV Ciudad no tiene previsto seguir llevando adelante transmisiones de fútbol. “Hay ya empresas de larga data y de mucha trayectoria en el fútbol. No somos actores del fútbol, ni pensamos serlo”, sostuvo.



Los sponsors son la Asociación Española, Antel, Banco de Seguros del Estado, Samsung, Puma, Rexona, Coca Cola, Pilsen, Tienda Inglesa y Suat. Y acá viene otra limitación para quien compra los derechos: no pueden venderle publicidad a ninguna marca que compita directamente con alguna de estas. O sea, no pueden venderles a mutualistas, empresas de telefonía o internet, aseguradoras, firmas tecnológicas, marcas deportivas ni de desodorantes, bebidas cola, cerveceras, supermercados o emergencias móviles. Las posibilidades, así, son bastante acotadas.



El cálculo que hizo Tenfield fue el siguiente: la publicidad que los avisadores más quieren es la del entretiempo, que se extiende 15 minutos pero en total son 12 minutos libres pues hay tres que se van en comentarios y la repetición de las mejores jugadas. De esos 12, nueve se los llevan los avisadores de la AUF; quedan solo tres para vender y por cada uno de esos minutos se cobran US$ 600. Esto da unos US$ 1.800 de ganancia por partido. A esto hay que sumarle lo que se gana por la venta de zócalos, o por la publicidad antes y después del juego. Pero Tenfield entendió que aun recaudando lo máximo que pudiera, nunca iba a llegar a los US$ 25.000 por juego, y mucho menos a los US$ 35.000 que en un principio pedía la AUF.



“Todavía no hemos hablado cuándo van los minutos de la AUF, pero son ellos los que van a decidir. Puede ser que vayan todos en el entretiempo, pero puede ser que no, y ahí nos quedarían más minutos para vender en el entretiempo a nosotros”, sostiene Dalmaud. En el llamado, en tanto, la AUF aclara que tiene derecho a poner los minutos en donde más le convenga, por lo cual sería lógico que los pusiera a la mitad del partido.



Desde TV Ciudad confirman que los números que maneja Tenfield se parecen bastante a los que manejan ellos, pero advierten que han pensado otras formas de conseguir auspiciantes. El sábado 17 de noviembre, un día después del partido con Brasil, es el Montevideo Rock, festival que va a ser televisado por la señal de la intendencia, y el plan es vender paquetes de publicidad que abarquen ambos eventos. Por otro lado, Dalmaud aclara que lo que gastarán está dentro de su presupuesto, que es de $ 70 millones anuales, más lo que reciben por publicidad y por el alquiler de un móvil que suele ser rentado a otros canales.



Desde la AUF señalan que después del primer llamado en que solo habían recibido la oferta de TV Ciudad, se acercaron no solo a Tenfield sino también a otras empresas de televisión por cable que pasan fútbol y a los canales de aire, y advirtieron que nadie se interesó en pasar el partido por el dinero que pretendido ni por el que ofrecía la señal municipal.



“Nosotros -dicen desde la AUF- lo que tenemos que hacer es conseguir la mayor cantidad de dinero posible para la asociación. Con esto son US$ 50.000 por los partidos, US$ 18.000 de publicidad, US$ 42.000 que nos paga Antel por pasarlo en streaming, más la plata que nos dan los auspiciantes, más lo que la selección recibe por jugar. En total estamos hablando de casi un millón de dólares. A esto hay que restarle los US$ 300.000 o US$ 400.000 que tenemos de costos, y nos quedan US$ 600.000. Es mucha plata”.