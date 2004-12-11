Iglesia versus escultor

AFP

Una exposición del artista argentino León Ferrari fue considerada "blasfema" por la iglesia Católica de ese país, que convocó a una manifestación en su contra. Unos días antes, cuatro fanáticos destrozaron parte de las obras.

La muestra es una retrospectiva de trabajos realizados por Ferrari entre 1954 y 2004, y en sus primeros cinco días recibió 13.000 visitantes.

La acusación de la Iglesia obligó al Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, a advertir que las obras pueden herir los sentimientos religiosos.