Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Qué pasa

Iglesia versus escultor

El País
El País
11/12/2004, 02:05
Compartir esta noticia
+ Seguir en

AFP

Una exposición del artista argentino León Ferrari fue considerada "blasfema" por la iglesia Católica de ese país, que convocó a una manifestación en su contra. Unos días antes, cuatro fanáticos destrozaron parte de las obras.

La muestra es una retrospectiva de trabajos realizados por Ferrari entre 1954 y 2004, y en sus primeros cinco días recibió 13.000 visitantes.

La acusación de la Iglesia obligó al Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, a advertir que las obras pueden herir los sentimientos religiosos.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar