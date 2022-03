Horas extras, metas inalcanzables y mucha ansiedad: así es el trabajo soñado que se volvió una pesadilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Le proponen empezar la entrevista haciendo un tour por la empresa. Ubicada en el barrio más cotizado de Montevideo, la firma multinacional ocupa dos pisos de un lujoso edificio. Por dentro, los muebles son de diseño y se ve un gran despliegue tecnológico. Su futuro escritorio —le muestran— tiene un botón que regula la altura de la mesada, así trabajará más cómoda. Al ingresar, le darán un teléfono celular exclusivo para que haga sus tareas. Todo era “tan hermoso”, sin embargo la protagonista de esta historia de terror en el trabajo recuerda que en esa primera visita había tenido un mal presentimiento. “Me pregunté por qué en esas oficinas no volaba ni una mosca, por qué tanto silencio en un ambiente supuestamente saludable”, cuenta ahora desde el anonimato: si revela su nombre es probable que la demanden.

Eso insinúa el contrato de trabajo que firmó sin prestarle demasiada atención, al que accedió El País. Nunca jamás —“aún luego de finalizado el contrato”— podrá hacer declaraciones ni actos que de alguna manera lesionen o dañen la imagen de la empresa, o la relación con sus proveedores o clientes. El documento le prohíbe, mientras esté vigente pero también por un período de dos años más tras su eventual desvinculación de la firma, visitar ni trabajar para ningún cliente ni proveedor de la multinacional; multinacional de tal magnitud que acapara una enorme porción del mercado en su rubro.

Otra cláusula indica que, en el mismo período de tiempo, tampoco podrá contactar a un compañero de oficina, o alguien que haya trabajado allí hasta seis meses antes, para incentivarlo a que abandone la empresa, “por cualquier razón”; ni le podrá ofrecer ni proporcionar trabajo, y “dispondrá” que las empresas en las que participe tampoco lo hagan. Es decir, que a su vez, sus colegas no tienen permitido aconsejarla, recomendarla, ni considerarla a ella para otro empleo en un futuro.

Eso dice.

Pero las implicancias de estas cláusulas la protagonista las entenderá más tarde, cuando revise este documento y reinterprete cada una a la luz de la experiencia vivida. Entonces dirá cosas como: “Cuando renunciás o te echan, te exigen que entregues el celular que te dieron y borran todo registro de las comunicaciones que tuviste con la empresa, así no tenés ni una prueba en caso de que quieras iniciar alguna acción”.

Para eso falta.

Al principio era todo ilusión, “era vivir la experiencia de ser parte de una multinacional”. Resume: “Te muestran espejitos de colores. Y vos te los crees”.

Apenas se sumó a la plantilla, el panorama tuvo un cambio bastante radical: “El volumen de tareas excedía completamente la capacidad de realizarlas en una jornada de nueve horas”. Ni siquiera sacrificando la hora destinada al almuerzo, porque aquel celular que había aceptado con alegría —“pensando que al fin podría separar mi vida personal de la laboral”— no dejaba de sonar. Las tareas asignadas no correspondían al puesto para el que había sido contratada, aunque el contrato dice que como forma de “capacitación”, “de superación profesional, etc”, la compañía podría definir que el personal rote entre distintos sectores y divisiones.

La sobrecarga, inevitablemente, se tradujo en horas extras, que se incrementaron con el advenimiento del teletrabajo en la pandemia. Dos o tres por día y además trabajo los fines de semana, jornadas que según había pactado al ingresar —y figura en el acuerdo— son de descanso. “Pero era imposible. O tenía alguna tarea en esos días, o me obligaba a adelantar trabajo para poder cumplir”, cuenta.

La empresa no paga las horas extras, pero el contrato indica que el trabajador declara tener una amplia disponibilidad y flexibilidad “inclusive horaria” para adaptarse a los cambios. ¿Qué quiere decir? “Se cuidan mucho de decirte y dejar registro de que te quedes un tiempo más de tu horario, simplemente dicen ‘esto tiene que estar para hoy’, y si no llegás la respuesta siempre es la misma: ‘resolvé’”, plantea la trabajadora. Tal y como lo ve ahora, esta dinámica es una “manipulación psicológica”, en la que “sentís que si no lográs cumplir, es un fracaso tuyo”.

Entonces, el agobio se convierte en angustia. Y la angustia en ansiedad. Y la ansiedad en estrés. “Todos los domingos empecé a tener ataques de llanto. Lloraba y lloraba y no podía parar”. Fuera de la oficina, por lo bajo, sus compañeros le relataban las mismas sensaciones. “Es muy difícil describir lo que se vive, las presiones que están en el ambiente, las miradas y los comentarios, todo lo que hace que aguantes esa situación tóxica”.

En cuestión de días empezó a afinar el ojo. Usualmente podía escuchar sollozos en la oficina. La rotación de trabajadores era “impresionante”: las renuncias eran continuas. El gerente, extranjero, tenía fama de ser implacable y el consejo que circulaba era no mirarlo a los ojos para evitar una confrontación que, según dijeron otras fuentes, terminaría a los gritos.

“Es la cultura del destrato”, resume un antiguo empleado de esta empresa, ubicada dentro de una zona franca. “El desborde es tal que entre compañeros uno termina acusando al otro para justificar por qué no logró cumplir con los objetivos. Se vuelve una guerra, lo sentí como estar en la película Los juegos del hambre pero en la oficina”.

contratos de trabajo Las cláusulas de los nuevos contratos: polifuncionalidad, fidelidad y exclusividad hacia la empresa Con el desembarco de empresas multinacionales, los contratos de trabajo dejaron de ser sencillos, se alargaron y se volvieron más complejos. La polifuncionalidad, la fidelidad a la empresa y la exclusividad del trabajador son aspectos que se repiten. ¿Hasta qué punto estas condiciones son legales? “Eso lo analiza un juez, y lo estudian distintos autores, que incluso tienen diferentes visiones sobre dónde están los límites”, opina el experto Santiago Madalena. Si bien estos contratos se ven cada vez más, esas cláusulas se han estudiado poco y hay contadas sentencias al respecto. De todas formas, tranquiliza advirtiendo que “por más cláusulas tremendas que tenga”, si atentan contra el derecho del trabajador “no tendrán validez en un juicio”.



Las personas que participaron de este informe comenzaron a medicarse con ansiolíticos y en algunos casos con antidepresivos. Esto le pasó a una trabajadora: “Estaba convencida de que tenía un problema de atención y por eso no podía rendir. Empecé a obsesionarme con que me iban a echar. Con el objetivo de ser más efectiva en mi trabajo, fui al psiquiatra y le pedí que me medicara. Se lo comuniqué a mi superior y me felicitó. Al poco tiempo me despidieron. Hasta el día de hoy arrastro la culpa de no lograr terminar las tareas”.

El de esta empresa es solo un caso entre varios. Distintos testimonios reunidos para este informe identifican situaciones similares en varias firmas que brindan servicios de informática, financieros y de logística, en su mayoría ubicadas en distintas zonas francas. Los relatos revelan que un cambio en las formas en que se organiza el trabajo estaría habilitando prácticas que afectan la salud mental de sus empleados.

La transformación.

Por temor a ser despedidos, enfrentar represalias legales, adquirir fama de “empleado problemático”, o generar una “mancha” en el currículum que luego les impida cambiar de empleo, los trabajadores consultados reconocen que en estos rubros no se suele denunciar a las empresas ante el Ministerio de Trabajo. En cambio, las advertencias de quienes la pasaron peor se encuentran fácilmente en páginas online de búsqueda de empleo, donde se incluyen evaluaciones de las firmas. Allí, de forma anónima pero enérgica, previenen a los desconocidos que buscan trabajo.

Sin embargo, a pesar del miedo, el recrudecimiento de estas situaciones está llegando a las autoridades. Desde el Ministerio de Trabajo informan que las denuncias de trabajadores por distintas situaciones de acoso aumentaron en 2020 y en 2021 también. Según información a la que accedió El País, el año pasado, se observó un incremento del 352% en expedientes relacionados a los derechos fundamentales de los trabajadores.

El desglose indica que los casos de acoso sexual pasaron de 2 a 14, los relativos a represión sindical de 0 a 4 y, los referidos a riesgos psicosociales de 17 a 49. Desde la cartera detallan que los reclamos no identifican un rubro específico —incluso, apenas les consta cuatro expedientes vinculados a empresas en zonas francas— pero sí perciben que hay una relación con el “estrés por la pandemia”.

El acoso y la sobrecarga en el trabajo son los principales asuntos en los juicios laborales, según expertos.

Algo similar se registra en los despachos de algunos abogados. “Desde el inicio del covid, con la llegada del teletrabajo, vemos un aumento de casos de riesgos ergonómicos y psicosociales que pueden implicar un incumplimiento del contrato de trabajo y eventualmente de las normas laborales vigentes”, platea Ignacio López, especializado en derecho laboral.

Si bien varios expertos consultados mencionan que en los últimos años hubo una tendencia legislativa a otorgarles más obligaciones a los empleadores para minimizar los riesgos de los trabajadores, y desde el ministerio hacen notar que con el mismo personal se incrementaron las inspecciones, el gran desafío actual para asegurar el bienestar en la oficina se relaciona con el cambio en las formas en que se organiza el trabajo.

“Uruguay siempre estuvo muy atado a la categoría y al horario: me pagan esto, para trabajar estas horas para hacer esta tarea. Y eso es lo que está cambiando en todos lados”, dice Santiago Madalena, abogado del departamento laboral de Guyer. La globalización del trabajo de la mano del desarrollo de la tecnología, el desembarco de empresas multinacionales —motivado por cambios legislativos para robustecer las zonas francas como polos de inversión y generación de empleo— y recientemente, la incorporación del teletrabajo —cuya ley está próxima a reglamentarse en nuestro país—, están instalando una flexibilidad relacionada a la polifuncionalidad en las tareas y en el tiempo que insume cumplirlas. En otras palabras, los límites que conocemos se volvieron confusos.

Para Javier Labarthe, experto en Psicología del Trabajo, “la pandemia generó una revolución de la transformación del trabajo”, que ya estaba encaminada. “Han cambiado los problemas y las empresas aún lo están entendiendo, pero van a llegar primero las que cuiden la salud de sus trabajadores”, opina.

El eje está en los llamados riesgos psicosociales, que de acuerdo a distintos especialistas en derecho laboral son poco conocidos y menos denunciados. “La exigencia psicológica de realizar una tarea se vuelve un riesgo para la salud si hay un mal diseño de la organización del trabajo”, explica Labarthe. Falta de pautas claras, indefinición de las tareas, malos tratos, sobrecarga, aislamiento, desconfianza hacia la empresa, sensación de no poder plantear los problemas, son los síntomas que se repiten.

“Se apunta al control de los objetivos y lo que está pasando es que es difícil de evaluar si son posibles de cumplir en los horarios estipulados para el trabajo. A veces, para lograrlo las empresas ofrecen incentivos además del salario. Está pasando que el trabajo actual necesita de mayor autorregulación de los trabajadores, porque la propia organización los hace elegir entre ganarse un premio trabajando más, o no hacerlo”, dice Labarthe.

Pero, en algunos casos, los más extremos, el trabajador siente que no hay elección. Y si decide dar el paso y presentar una denuncia o iniciar un juicio, varios abogados mencionan que reunir prueba es complejo. Esto dice López: “La irrupción de la tecnología en el mundo del trabajo cada vez desafía en mayor medida lo que es la teoría clásica del derecho laboral, nos encontramos con formas atípicas de trabajo, con empleadores que muchas veces desconocemos quiénes son, a los que los trabajadores no les ven las caras, o que están radicados en el exterior”.

En ese sentido, ya en el mundo precovid Francia y Alemania fueron pioneros en generar normas para asegurar el derecho a la desconexión. Y ahora, países como Colombia, México, Chile y Ecuador hacen obligatoria la evaluación de riesgos psicosociales en las empresas, mientras que en Uruguay algunas firmas están comenzando a analizarlos, a pesar de que todavía no es parte de la norma.

Huyan de ese trabajo.

“Para todos los jóvenes que buscan su primer empleo, huyan. Es una empresa que se vende como la mejor y es realmente la experiencia laboral más agotadora emocionalmente. No he conocido una persona que no haya sufrido ahí”, dice en el sitio Indeed la evaluación de una reconocida empresa extranjera que, desde Uruguay, brinda servicios de atención al cliente para distintas multinacionales.

Es un call center, pero en los corredores de las simpáticas oficinas al “estilo Google” el lema se modificó a “cool center”. De por sí las tareas son extenuantes —“a veces no tenés ni 10 segundos entre que cortás una llamada y atendés otra”, dice un trabajador—, “pero lo más grave es el trato de la empresa a sus empleados. El factor humano no existe: sos un número sustituible por otro”, resume una empleada con tres años de antigüedad.

Instalado el teletrabajo, las reuniones con los supervisores se terminaron. Sin advertencias acerca del rendimiento, al llegar a fin de mes los empleados son notificados de las polémicas métricas, que es como decir el rendimiento calculado en base a la calificación del cliente, el presentismo y la antigüedad. Con estas puntuaciones se arma un ranking y así, quienes ocupen los peores lugares están expuestos a cambios de turno y son los últimos en elegir días libres.

Si al ingresar se les plantea que estos cambios se dan cada seis meses, ahora “ya no hay criterio”. “Muchos son estudiantes y deben abandonar las clases porque los pasan a horarios nocturnos de un día para el otro. Muchos tienen hijos a cargo y no tienen con quién dejarlos”, cuenta otro trabajador.

Empresa de servicios informáticos.

Buena parte del salario se complementa con un bono. Para conseguirlo hay que cumplir distintas metas y evitar infracciones. El asunto es qué constituye una infracción. Según estas fuentes, basta con una falta para perder el presentismo, incluso si se trata de una certificación médica, aun si fue por donación de sangre o por el examen del papanicolau como prevé la ley.

Esto conlleva a que muchos empleados trabajen enfermos, y pasen situaciones como esta: “Aguanté un año sin certificarme, trabajando con dolor de muela, hasta que se infectó y tenía pus. No me dieron el día libre para ir al médico y camino a la emergencia iba llorando porque sabía que iba a ser perjudicial. Cuando llegué al médico tuve un ataque de ansiedad y me certificaron además de por la muela, por estrés”.

También les controlan el tiempo que pasan en el baño. Cada jornada tiene tres cortes: 30 minutos para comer, 10 para descansar y 10 de uso personal, pero estos últimos deben fraccionarse, por eso, ante una demora en baño, se les hace una advertencia. Y luego están las métricas, que dependen de cómo el cliente puntúa la atención. “Cada llamada es un conflicto, que a veces no podés solucionar porque la política de la empresa no ofrece una solución”, entonces el enojo recae en el empleado de esta parte del mundo, al que califican negativamente y eso resta para llegar al bono, describe un empleado. Una colega dice: “Alcancé mi meta en las métricas, pero aún así es el 99% y no el 100%; pregunté qué debía hacer para obtener el bono y me responden que hago todo lo debido, ¿entonces?”, plantea.

Esto, mes a mes, les genera una incertidumbre económica, en sueldos que son magros. “Este trabajo me destrozó la psiquis. Lloro a diario. Tomo ansiolíticos. Yo no tenía ansiedad antes de este trabajo y ahora no puedo dormir”, dice una empleada que hace cinco meses espera que le autoricen a tomarse la licencia que le corresponde. Otro entrevistado espera desde hace cuatro meses por lo mismo.

Y estas situaciones siguen.

En empresas extranjeras que se dedican al procesamiento de datos, se recopilaron testimonios que van desde dificultades para acceder al recibo de sueldo, trabas para cobrar las horas extras, hasta mecanismos en los que los trabajadores además de hacer su trabajo deben formar a los que son nuevos en el equipo, sin que esto se contemple en el objetivo a cumplir para acceder al bono: como consecuencia, se da la contradictoria situación en la que trabajan más y cobran menos.

“Cada día me pregunto si el trato de la empresa es legal o no. Siento que soy una esclava moderna, pero no tengo dinero, ni tiempo, ni energía para consultar a un abogado”, dice una trabajadora del call center. De acuerdo a un relevamiento que realizó El País, hay abogados de oficio, y entre los particulares los hay que no cobran las consultas y a su vez se pueden despejar dudas y hacer denuncias de forma anónima en el ministerio, pero incluso así, la percepción de que están “luchando” contra una “cultura de trabajo sanguinaria” y “empresas poderosas”, los desestimula.

La cuestión de fondo, dicen los expertos, está en los límites de la flexibilidad. Según cómo se apliquen, pueden constituir el saludable corazón o el temido talón de Aquiles de esta nueva forma de organizar el trabajo, un sismo multicausal y soslayado que está cambiando las reglas conocidas. Mientras tanto, las primeras víctimas que logran irse de estas oficinas dicen quedar “traumatizadas” y tener “pánico” de que se repita. Las que lograron ingresar a ambientes “sanos”, definen que es tan grande el alivio que sienten que salieron de “una mina” y “llegaron a Disney”.