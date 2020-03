Qué hay atrás de la ayuda uruguaya a China para convertirse en potencia futbolística

En los parques de China es más común ver a ancianos practicando tai chi que a niños pateando una pelota. Los niños primero estudian y después juegan. Sus padres consideran al deporte una actividad muy secundaria, que en todo caso podrían valorar como una posibilidad de acceso a un centro de estudios de mayor renombre: nada más.

Hoy ningún niño chino sueña —por ejemplo— con ser futbolista, pero eso es algo que el presidente Xi Jinping está determinado a cambiar. Y cuando el líder de la segunda potencia mundial quiere algo, va en serio.

Motivadas por la afinidad de Jinping a los deportes y específicamente por su fanatismo futbolístico, las corporaciones negocian pases millonarios de estrellas como el brasileño Oscar o el argentino Carlos Tévez para enriquecer la fama de la Superliga China. Pero importar figuras no es suficiente para ser un campeón.

Hasta ahora el desempeño de China en el deporte más popular es tibio y Jinping sabe que los malos resultados se detendrán el día en que se vuelva una pasión. ¿Puede la monumental billetera china y el poder de su gobierno hacer surgir un sentimiento tan arraigado a la genética cultural como es el amor a la camiseta? El presidente piensa que sí. Por eso en 2015 el gobierno lanzó un plan para reformar el fútbol con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

En 2020, ser potencia regional.

En 2030, organizar un mundial.

En 2050, ganarlo.

Para llevarlo a cabo ordenó la construcción de 50.000 canchas, la apertura de 20.000 academias y convirtió al fútbol en una asignatura obligatoria en las escuelas y liceos. De esta forma, en cinco años el gobierno prevé que haya 50 millones de pequeños dominando una pelota y que entre ellos surjan unos 100.000 jugadores profesionales y los 22 cracks que integren una Selección renovada, competitiva, disciplinada, que traiga la victoria en un mundial relativamente cercano.

Sin embargo, ni siquiera los sueños de los más poderosos se concretan en solitario. China necesita ayuda de las potencias futbolísticas para plantar esta semilla y que florezca bien. Está dispuesto a pagar por ello. Y ahí, estudiando cómo el gigante aspira a construir esa pasión que Uruguay respira, sufre y muchas veces critica, están las autoridades gubernamentales, los dirigentes deportivos y los atletas que sienten que este deseo ajeno es un tren al que podrían subirse, y de paso cooperar para que nuestro principal socio comercial nos tenga en mayor estima.



Todos, a su manera, tienen un plan.

Estamos en 2015. El plan para reformar el fútbol empezó a ejecutarse. El gobierno firma convenios para trabajar con los equipos más destacados de Europa. El Real Madrid inaugura una escuela sociodeportiva en Guangzhou, Barcelona hace lo mismo en Hainan. Rápidamente las provincias se llenan de entrenadores extranjeros que llegan para transmitir la fórmula del fútbol entre niños y técnicos. Pero al mundo académico esta revolución cultural — consecuencias económicas y diplomáticas— parecería no importarle.

Lucía Fajardo es uruguaya y en ese momento estaba cursando una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Xiamen. Atenta a este contexto, les propone a sus supervisores hacer su tesis sobre la hipótesis de que el fútbol podría jugar un rol fundamental en las relaciones bilaterales entre Uruguay y China. Quiere ahondar en la nueva y desafiante modalidad de diplomacia deportiva. Pero ninguno acepta la propuesta: mejor sería que busque un tema tradicional, le sugieren.

primera división

Clubes uruguayos buscan cómo pegarla en China

Alejandro Balbi, vicepresidente del Club Nacional de Football, dice que la directiva “ha venido hablando informalmente” sobre la internacionalización de la marca en China”, y que ya generaron un contacto. Se concretaron intercambios, y en diálogo con el presidente del Real Madrid les contó cómo es la experiencia de televisar los partidos en horario chino. En tanto, Rodolfo Catino, vicepresidente del Club Atlético Peñarol, asegura que llevan tres años trabajando en esto. El primer paso fue la participación en 2016 de una delegación de juveniles en un campeonato organizado por el club Guangzhou Evergrande. “Fuimos porque sabemos que es un mercado en crecimiento y con lograr que apenas un barrio siga a nuestro club ya nos traería beneficios”, dice. Una de las ideas de Catino es traer a un juvenil, y el mayor sueño es pensar en abrir una escuela de fútbol de Peñarol, pero el dirigente cree que todavía falta mucho para lograrlo, porque en Asia Peñarol no es conocido. ¿China se interesó en comprar algún jugador de la primera división local? “Todavía no”. Mientras tanto, el club apuesta a asociarse con provincias y empresas chinas para venderles el know how en cuanto a técnicas de formación de juveniles y organización de campeonatos. Unos meses atrás, una comitiva china visitó el Campeón del Siglo y hay expectativas de firmar un convenio.