Gremios planifican el combate: así piensan "resistir" a la coalición

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



¿Una amenaza o un simple augurio? Esa es la pregunta que por estos días se hicieron analistas y políticos de todo el espectro luego de que la vicepresidenta Lucía Topolansky asegurara que, de ganar la coalición, en el próximo gobierno va a haber una “enorme movilización social”. La jerarca también puso en duda que la coalición que busca arrebatarle el poder al Frente Amplio “pueda resistir” y advirtió que esa situación generará “mucha inestabilidad en Uruguay”.

Unas horas después de que la agencia de noticias Sputnik publicara estos dichos, Topolansky salió a explicarlos: “Escuché que había un poco de ruido”, se excusó en entrevista con Subrayado. Entonces dijo que la ley de urgente consideración que anunció el presidenciable Luis Lacalle Pou incluirá “500 artículos” y solo tendrá “90 días de discusión para tocar 1.000 temas”.

Uno de esos temas, dijo, “es sacarle el voto a los delegados al (Consejo Directivo Central) Codicen del orden docente. Cuando a alguien le sacan un derecho, seguramente patee. Yo lo único que hice fue constatar el hecho. Si se desmonopoliza el gasoil y eso afecta directamente a una industria nacional como es Ancap, va a haber que reestructurar esa plantilla, la producción y la rentabilidad”, sostuvo en relación a otra posible medida.

La oposición se escandalizó con los dichos de Topolansky, en especial por el lugar que ocupa y la responsabilidad que tiene. Pero es una realidad que para los sindicatos no da lo mismo quién asuma el próximo gobierno y por eso los resultados del 27 de octubre ya fueron “un golpe bajo” para los gremios, según reconocen varios dirigentes para este informe. De hecho, hay líderes que ya están planificando cómo pararse frente a la coalición.

DERECHO A RÉPLICA

La reacción de la oposición a los dichos de Topolansky

Las reacciones de la oposición a las declaraciones de la actual vicepresidenta Lucía Topolansky —quien auguró este lunes una “enorme movilización social “ si ganara la coalición— no demoraron en llegar. Sin nombrarla, el presidenciable Luis Lacalle Pou hizo referencia a estos dichos este miércoles, en un acto en Rivera: “Lamentablemente estoy viendo mucha desesperación en algunos gobernantes. Que están más preocupados del poder que del prójimo. Que ven que tienen la chance de dejar el gobierno, que no debería ser tan traumático en una democracia. Y que en estos días les faltan el respeto a los uruguayos y les siembran miedo. Les siembran temor, con la pérdida de trabajo, pérdida de derechos. Es una falta de respeto a los uruguayos”. Además, el Directorio del Partido Nacional analizó los dichos este lunes y la candidata a la vicepresidencia Beatriz Argimón dijo en conferencia de prensa: “Es notoria la actitud de la dirigencia frenteamplista incitando a la violencia social e institucional, augurando que si el resultado electoral les es adverso, se produciría una enorme movilización social, tratando de crear paralelismos entre lo que sucede en un contexto regional con lo que podría pasar en nuestro país si el Frente Amplio pierde el poder”. Horas después de las primeras declaraciones, Topolansky dijo este lunes en entrevista con Subrayado: “Que se quiera interpretar que yo voy a incitar a algo es la cosa más ridícula del mundo, a eso no voy a responder”.