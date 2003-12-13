Golpeador arrepentido

AFP

El religioso musulmán español Mohamed Kamal, que está siendo juzgado en Barcelona por incitación a la violencia por escribir un libro en el que aconseja a los maridos cómo golpear a sus esposas sin dejar marcas, se desdijo de esos consejos.

"Estoy en contra de pegarle a las mujeres", dijo Kamal al iniciarse su juicio. En su defensa, el imán alegó que en su libro —muy comentado hace un par de años— se limitó a hacer "una interpretación" de los textos sagrados islámicos.

La fiscal solicitó una pena de tres años de cárcel contra el imán, que en su obra La mujer en el Islam escribió que hay que golpear a las mujeres "en unas partes concretas del cuerpo, como los pies y las manos, debiendo utilizarse una vara no demasiado gruesa, es decir, que ha de ser fina y ligera para que no deje cicatrices o hematomas".

La causa abierta contra Kamal se inició después de que un centenar de asociaciones de mujeres lo demandaran en el año 2000. Además de la pena de prisión, la fiscal pide que se le aplique una multa de unos 13.000 dólares, mientras que la abogada que representa a las organizaciones femeninas pide dos años de cárcel y una multa de 21.600 dólares.