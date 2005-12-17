AFP

Sobrevivientes del genocidio cometido en Ruanda en 1994 acusaron a militares franceses de presenciar crímenes sin intervenir y de haber asesinado a refugiados tutsis, en declaraciones que relanzarán la polémica sobre el papel desempeñado por el ejército de Francia en aquel país. El vespertino Le Monde citó testimonios de estos sobrevivientes ante un juez francés en Kigali.

La denuncia, que realizaron cinco hombres y una mujer de la minoría tutsi, se dirige contra la operación militar Turquesa, bajo mandato de la ONU, que tuvo por fin crear una zona segura en el suroeste de Ruanda en 1994. "Vi a militares franceses matar a tutsis, usando brillantes cuchillos de grandes dimensiones", dijo Aurea Mukakalisa, una sobreviviente.

Otros testigos hablan de violaciones y desapariciones, y de militares franceses que contemplaban impasibles los crímenes.

La denuncia coincide con otro escándalo en el ejército francés, en el que cuatro soldados, que participaron en las operaciones en Costa de Marfil, fueron acusados del asesinato de un civil herido.

El genocidio en Ruanda dejó un balance de 800.000 muertos según la ONU, la mayoría de la etnia tutsi.