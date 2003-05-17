Fujimori culpable

AFP

La justicia peruana determinó que el ex presidente Alberto Fujimori tiene responsabilidad penal en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 24 personas a manos de escuadrones paramilitares en 1991 y 1992.

Al cabo de dos años de investigaciones, el reporte final del juez José Luis Lecaros señala que Fujimori, refugiado en Tokio, es el presunto autor intelectual de los delitos de asesinato, lesiones graves y desaparición forzada.

Según la investigación, Fujimori ordenó a través de su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos la intervención militar en una casa del popular distrito limeño de Barrios Altos, donde murieron 14 personas, entre ellas un niño de 8 años, que fueron confundidos con terroristas. En otro caso, se comprobó que Fujimori dio luz verde para secuestrar y posteriormente asesinar a nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta.

Ambos hechos ocurrieron en el apogeo de la guerra antiterrorista contra Sendero Luminoso, que se tradujo en una represión indiscriminada por parte del gobierno.