Fuego cruzado

AFP

A medida que John Kerry se perfila de manera cada vez más clara como su rival para la elección de noviembre, George W. Bush y su equipo aguzan las críticas al senador demócrata.

El presidente comenzó por atacar la posición de Kerry con respecto a la guerra en Irak. "Es políticamente brillante. En New Hampshire dijo que votó por la guerra y agregó que estaba fuertemente opuesto a la misma", ironizó Bush en una reciente cena de adherentes. Entre los presentes estaban el actor Michael Douglas, su esposa Catherine Zeta-Jones y su padre Kirk Douglas, y Warren Beatty.

También estaban George Bush padre, su esposa Barbara y el ex secretario de Estado Henry Kissinger.

Además, el último ataque republicano a Kerry lo presenta como un político vinculado a "intereses especiales", en referencia a los poderosos lobbystas de Washington. Un mensaje de correo electrónico enviado a seis millones de estadounidenses contiene un vínculo que permite ver el video por internet.

Pero Kerry también prepara un video contra el presidente, que "bosqueja las enormes contribuciones que Bush ha recibido de las grandes compañías petroleras y de gas, grandes bancos y firmas de inversiones, y hasta Enron, y revela favores que les dio a estos poderosos intereses especiales a cambio", reveló el comando de campaña del senador.

Según una portavoz de Kerry, Stephanie Cutter, "es el colmo de la hipocresía de George W. Bush, el rey indiscutible de los intereses especiales, atacar a John Kerry por este tema".