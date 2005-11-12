Fue a propósito

AFP

El detenido ex director de Fabricaciones Militares, coronel Edgardo González de la Vega, admitió que el estallido de una fábrica militar argentina en 1995 "fue intencional" e involucró en el episodio al gobierno del entonces presidente Carlos Menem (1989-99).

"Hace varios años que viene manifestando que las explosiones fueron intencionales", dijo su defensor Álvaro Muñoz.

El coronel está acusado de "estrago doloso", un delito no excarcelable, por las explosiones de la Fábrica Militar Río Tercero, provincia de Córdoba, ocurridas en noviembre de 1995.

González de la Vega, quien se declaró inocente, "mencionó al general (retirado, Martín) Balza", entonces jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, y al gobierno de Menem, dijo su abogado.

El 3 de noviembre de 1995 se produjeron dos explosiones en la Fábrica Militar, que redujeron a escombros tres barrios, y en las que murieron siete personas y hubo 350 heridos.

La abogada Ana Gritti, única querellante y esposa de uno de los fallecidos, sostuvo siempre que las explosiones fueron intencionales, con el objetivo de borrar pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.

La hipótesis es respaldada por el fiscal Carlos Stornelli. El último peritaje hecho en 2003 había concluido que el fuego que desencadenó los estallidos no pudo iniciarse accidentalmente.