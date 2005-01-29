Excepcional conmemoración

AFP

Una ceremonia sin precedentes conmemoró el 27 de enero el 60 aniversario de la liberación del mayor campo de concentración, trabajos forzados y exterminio nazi en Polonia, Auschwitz-Birkenau.

Unos 2.000 ex deportados y soldados rusos que participaron en la liberación se congregaron donde antes se encontraba la industria de la muerte.

Estas víctimas y héroes, ya ancianos, volvieron a verse alrededor del memorial internacional, sin duda por última vez para algunos de ellos.

A su lado estuvieron 19 presidentes, encabezados por el ruso Vladimir Putin, el israelí Moshe Katzav, el presidente polaco Aleksander Kwasniewski, el mandatario francés Jacques Chirac y el presidente alemán Horst Koehler.

El papa Juan Pablo II envió al cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, para entregar un mensaje especial a los ex detenidos.

Además del homenaje en Auschwitz, el lunes 24, en el marco de una sesión histórica, se celebró en la Asamblea General de Naciones Unidas la conmemoración del 60 aniversario de la liberación de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Es la primera vez que la ONU conmemora la liberación de los campos nazis.

La sesión fue precedida por un minuto de silencio, seguido por el discurso del secretario general de la ONU, Kofi Annan, y la intervención del Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, un sobreviviente del Holocausto, escritor y defensor de los derechos humanos.