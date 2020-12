Especial de fin de año: las mejores investigaciones y crónicas de Qué Pasa en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 2020 hizo del COVID-19, como no podía ser de otra manera, protagonista de las páginas del fin de semana. Pero también hubo investigaciones de estafas, historias de revancha, crónicas del dolor, perfiles de los personajes más relevantes del año. Aquí una selección de lo mejor que publicó Qué Pasa este año.

Los modelos que dicen qué pasa con el COVID-19 En busca de la bola de cristal Cuando empezó la pandemia los esfuerzos de los científicos uruguayos de todas las áreas se volcaron exclusivamente al COVID-19. En el campo de las matemáticas en particular, varios grupos de científicos se concentraron en “modelar” la pandemia para intentar pronosticar su comportamiento en Uruguay. Desde mediados de abril, bajo la guía de Fernando Paganini —el encargado de mirar más lejos a través de los números para anticipar cualquier elemento que pueda llevarnos a mal puerto—, matemáticos de renombre se pusieron manos a la obra para “ver el futuro” y tomar decisiones en consecuencia, como han hecho otros países. Qué Pasa los entrevistó para conocer de cerca su labor y sus desafíos.



El epidemiólogo Juan Gil, integrante del grupo, explicó que para predecir con precisión lo correcto era esperar por los datos que recién en esos días se estaban obteniendo: una serie de “recorridos completos” de la enfermedad, desde los “presintomáticos”, pasando por los infectados leves, severos y críticos, hasta los recuperados o fallecidos.



Lo clave, entonces, fue reunir la cantidad de datos necesarios para empezar a estimar el comportamiento de la pandemia. Y otro gran desafío: hacer un relevamiento constante del distanciamiento social, por ejemplo. “No existen modelos para el impacto de una medida específica de reapertura, y este impacto se revela con retardo. La única estrategia es el monitoreo permanente”, afirmaba Paganini en mayo.



Fecha de publicación: 3 de mayo.

Autor: Paula Barquet.

Culto y frontera: crónica del primer brote de coronavirus en Rivera La vida en la ciudad ante una llegada esperada El primer brote de coronavirus en Rivera puso a la frontera en la mira nacional y el presidente Luis Lacalle Pou decidió marcar presencia de manera sorpresiva.



Nadie lo esperaba. Los comerciantes habían ajustado los protocolos, pero sabían que no tenía sentido: brasileños del sur llegaban a Santana do Livramento, cruzaban la avenida y abarrotaban los negocios riverenses.



Aun así, el brote se atribuyó a un culto afroumbandista en un barrio periférico de la ciudad. La dueña de la casa lo negó. Dijo que una amiga, que tenía a un pariente internado en el Hospital de Rivera, la había contagiado. En el barrio nadie sabía sobre el supuesto templo umbandista. Tampoco tenían miedo de contagiarse cuando iban a Santana a comprar alimentos para revender en el barrio. El coronavirus fue una anécdota en medio de una crisis.



Fecha de publicación: 31 de mayo.

Autor: Delfina Milder.

¿Quién es Álvaro Delgado? La voz en esta crisis Con el desembarco del COVID-19, el secretario de la Presidencia se convirtió en la voz que cada noche comunicaba desde la Torre Ejecutiva las malas (o buenas) noticias. Pronto, la ciudadanía y referentes políticos de todos los partidos comenzaron a elogiar su calidad para trasladar un mensaje prudente, claro y preciso. Ante la curiosidad que generó su figura, Qué Pasa publicó un perfil que desmenuza su extensa y no tan popular trayectoria.



Entre sus mentores, Juan Carlos Raffo describió como su principal virtud la del “dominio del arte de conciliar y convencer”. En sintonía con esta apreciación, Alberto Volonté agregó que “siempre supo leer a las personas”. Amigo de sindicalistas y empresarios, empecinado en ser “útil” para el gobierno y con un perfil bajo, Álvaro Delgado se convirtió en el nexo entre los reclamos de los sectores y el presidente. De un lado y del otro lo sienten como un hombre de confianza al que les resulta difícil decirle que no.



​Fecha de publicación: 5 de abril.

Autores: Carlos Tapia y Mariángel Solomita.

De Buenos Aires a Montevideo en pandemia Argentinos que llegan en barco En Buquebus no hay un rincón a salvo de la nueva normalidad. Todo es estéril, mecánico y robótico. Qué Pasa estuvo a bordo del buque Francisco, el único habilitado para trasladar pasajeros desde Buenos Aires a Montevideo y viceversa. El barco montó un laboratorio a bordo para hisopar a los que ingresan a territorio uruguayo y así cumplir con lo que dictó el gobierno: que solo ingresen pasajeros con un test negativo.



La distancia y la tensión son continuas durante el viaje. Ya no hay trato preferencial, dice la tripulación, y eso descoloca a los pasajeros de antaño, los de primera clase. El metro y medio es para todos, el barbijo, el alcohol y el turno para el baño también. La mayoría lo acepta; es la única manera de ingresar a este país, que alguna vez en la televisión argentina se vendió como la nueva tierra prometida. Otros se quejan, mientras un tripulante los escolta al free shop y limpia todo lo que tocan.



Fecha de publicación:18 de octubre.

Autor: Delfina Milder.

Ernesto Talvi: ascenso y caída de un líder político Llegó solo y se fue solo Fue el elegido de Jorge Batlle y tuvo el apoyo de Julio María Sanguinetti. Fue el icono de la renovación dentro del Partido Colorado, el anzuelo de los jóvenes y el outsider que clamaba repudiar los vicios de la vieja política. Pasó de ser casi un desconocido a fundar un sector hoy consolidado y ganar la interna colorada. Conformó el gobierno en el sillón de canciller, ese asiento que lo llevó a tener el 63% de aprobación de la gente. El Greg Mortimer le valió reconocimiento internacional. Y, cuatro meses después, escribió: “No es lo mío”.



Ernesto Talvi llegó, sacudió el tablero y se fue. Dirigentes del partido vieron venir la renuncia, pero eso no anuló el desconcierto. “Nunca entendió que la fidelidad no existe. Que un dirigente se enoja y se va. Que nadie tiene a la vaca atada. Y que no se puede hacer un mundo de cada problema”, señaló uno de ellos. Una crónica de la llegada y del adiós.



Fecha de publicación: 1 de agosto

Autores: Delfina Milder y Carlos Tapia.

Nunca fue tan fácil prostituirse Chicas cuentan lo que implica entrar a este mundo e intentar salir Apenas se hizo pública la primera tanda de formalizaciones por la Operación Océano, Qué Pasa se propuso investigar qué tanto se denuncian los delitos de violencia sexual comercial contra menores, cuántas facetas presenta esta explotación, quiénes son sus víctimas y qué canales utilizan para conocer clientes.



Primero, se hizo un relevamiento de las páginas online que ofrecen de forma pública los datos de personas que venden servicios sexuales, y se comprobó que solamente una confirma la mayoría de edad para el registro. En una de ellas, la misma que utilizaban las víctimas principales de la Operación Océano, figuraba “Pikachu”, una joven de 18 años que había empezado a prostituirse a los 15.



Ella ofreció su testimonio, entre otro grupo de chicas que contó cómo ha cambiado el negocio de la prostitución. Por un lado, destacaron que hay cierta “moda”, sobre todo entre las menores, motivadas por el “morbo” de los clientes (masculinos en la mayoría), que consultan explícitamente por la minoría de edad y “pagan más” por ello. En tanto, hicieron notar que el uso de la tecnología les permite tener un mejor control sobre su seguridad, evitando así a los proxenetas.



De hecho, Darviña Viera, la fiscal del renombrado caso, reconoció que la Operación Océano logró que no “naufragara” la investigación porque existen pruebas que aportaron los medios electrónicos, además de que se consiguió el testimonio de la víctima principal y de otras más que -en parte- se contactaron a una línea telefónica que Fiscalía creó. Mientras se sumaban víctimas, se incrementaban los formalizados y se anunciaban audiencias masivas como nunca antes se vio en el sistema jurídico, en el interior profundo estos delitos arrojaban otro rostro.



Los referentes revelaron que, a falta de proactividad policial para la investigación, integrantes de colectivos se infiltran en las zonas donde los menores se ofrecen a cambio de dinero o droga, para identificarlos. Eso no es todo. El número de mujeres adolescentes que desaparecen por días, meses, años o las encuentran muertas, crece.



La Operación Océano marcó un punto de inflexión en la investigación de estos delitos y un hito al sensibilizar a la población. Mientras avanzan las audiencias, hay un efecto dominó: el gobierno activó un plan cuyos detalles fueron anunciados en un informe publicado en esta sección el 30 de agosto pasado. Implica que el INAU sume 10 inspectores para Espectáculos Públicos y la solicitud de más personal por parte de Delitos Especiales del Ministerio del Interior, que pretende trabajar con infiltrados.



Fecha de publicación: 30 de mayo.

Autor: Mariángel Solomita.



El final del Mercado Modelo La polémica mudanza a la UAM “Esto está lleno de ratas. Es una mugrera”, dijo a Qué Pasa Alexander, un peón que trabaja hace años en el Mercado Modelo. Qué Pasa recorrió sus galpones, algo así como una ciudad adentro de una ciudad que cada mañana bien temprano adquiere un ritmo frenético entre camiones, camionetas, autos, motos, carritos, montacargas y changadores que pasen veloces adentro del predio de Villa Española.



El gran tema este año allí fue el traslado a la futura Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en la ruta 5. Cuando Qué Pasa visitó el lugar se había acabado de postergar la mudanza, que —según informó semanas atrás la intendenta Carolina Cosse— al final se hará el 20 y 21 de febrero. ¿Qué hay detrás de un traslado que ha provocado una lucha de poder entre los operadores, productores, legisladores, la intendencia y el Ministerio de Ganadería? Eso —los complejos intereses de cada uno— se explican en el artículo.



Fecha de publicación:8 de noviembre.

Autor: Sebastián Cabrera.

El reino hundido del Neptuno Un club que nadie quiere salvar Una crónica de los últimos días de una institución centenaria que supo ser la más grande y concurrida del país. Tras una sucesión de directivas confusas que debieron afrontar una catarata de deudas, se solicitó la intervención de Neptuno y después, al considerarlo inviable financieramente, el síndico designado declaró su quiebra.



Una semana antes de que la Intendencia de Montevideo (IMM) tomara —a regañadientes— posesión de la propiedad, Qué Pasa recorrió sus instalaciones custodiadas por dos antiguos empleados que decidieron habitarlo en condiciones extremas para evitar su vandalización. Este informe repasa la debacle del gigante y analiza por qué fracasaron los planes del gobierno para salvarlo. Hoy sus custodios buscan trabajo, los vecinos proponen aprovechar las instalaciones y el síndico intenta cobrarle a la IMM una compensación por los metros edificados para así pagar parte de la deuda millonaria que dejó.



Fecha de publicación: 5 de julio.

Autor: Mariángel Solomita.

Zona de guerra a solo 11 minutos de Piriápolis Punta Negra: un pueblo tomado por "ocupas" y contenedores Esta crónica en rigor se publicó en el último fin de semana de 2019, pero no llegó al resumen del año pasado. Allí Qué Pasa cuenta sobre la grieta entre los vecinos de Punta Negra, un balneario tranquilo y de moda a 11 minutos de Piriápolis tomado en parte por gente que ocupó terrenos abandonados. Allá por 2015 empezaron los robos y también las peleas entre vecinos: los que advertían que el aumento de la población exigía cambios —como la instalación de alumbrado público— contra aquellos que son capaces de armar una cadena humana frente a una pala mecánica para evitar que arreglen una calle.



El crecimiento del balneario fue vertiginoso: en los primeros años de la década de 2000 no había más de 50 casas; ahora son unas 1.200 viviendas. Así lo resume una vecina, Magela Galli: “Lo que soñábamos hace 15 años era armar un balneario, no este cambalache. Todos tienen derechos, pero no todos están cumpliendo sus obligaciones”.



Fecha de publicación: 28 de diciembre de 2019.

Autor: Carlos Tapia.

Boom de préstamos Provocan más denuncias de usura y casos de estafa En tiempos de pandemia los créditos al consumo se multiplicaron. Sus publicidades ocupan la mayor parte de la pauta televisiva, las financieras abren sucursales por todo el país; los préstamos se tramitan por teléfono, redes sociales, mensajes de texto y de WhatsApp y cada vez con menos condiciones.



La demanda es tal, que ofrecer dinero “sin papeles” se convirtió en el anzuelo de una de las estafas más populares y crecieron las denuncias por usura. Los usuarios suelen ignorar la altísima tasa de interés —legal— que conllevan. Para combatir el endeudamiento, dos proyectos de ley en el oficialismo proponen cambios radicales: reducir los intereses y habilitar la quiebra personal.



Fecha de publicación: 7 de noviembre.

Autor: Mariángel Solomita.

Franco y Joaquín: la tragedia que quebró a Minas Muerte, omisión y encubrimiento Un choque en el cual murieron dos jóvenes, Franco y Joaquín, desató una guerra entre familias el 19 de julio de 2019. Quienes lo provocaron fueron tres amigos suyos que no los asistieron. “¿Accidente u homicidio?”, era la pregunta. Qué Pasa trató de reconstruir los hechos a través del relato doloroso de las madres, que recolectaron pruebas durante meses para demostrar que hubo otro auto, que ese otro auto tocó el de sus hijos y que los conductores se fugaron.



El juicio oral fue en julio, a un año del accidente, y Qué Pasa retomó la historia que al fin parecía dirimirse. Habían aparecido más pruebas y Laura y Mara, madres de Franco y Joaquín, se habían vuelto “detectives, fiscales, abogados”. “No sé lo que pasará, pero ningún resultado va a ser justo. Ninguno nos va a cambiar el dolor, la ausencia. Solo quizás llegar a mitigar la agonía”, decía Laura, la madre de Franco. La justicia falló, finalmente, el 30 de julio: hubo homicidio y omisión de asistencia.



Fecha de publicación: 5 de enero.

Fecha de publicación: 18 de julio.

Autor: Paula Barquet.

Tratamientos de fertilización Un millonario botín En enero pasado Qué Pasa informó que el 97% de los tratamientos de fertilización asistida que se realizaban las pacientes del Hospital Pereira Rossell, financiados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), eran derivados a la misma clínica privada, en la cual trabajaban los cuatro médicos que atendían a estas mujeres en el hospital. El hecho fue denunciado a la dirección del centro y se inició una investigación administrativa para determinar posibles irregularidades, que aún está en curso. Tras el informe, el tema derivó en una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, que recibió una denuncia de un particular por “hechos con apariencia de graves irregularidades” ante ASSE.



Esa denuncia, publicada ayer en El País, sostiene que se puede estar ante un caso de “violaciones al principio de la buena administración, falta de probidad de funcionarios públicos, conflicto de intereses, preeminencia de intereses particulares sobre los colectivos y violaciones a la Ley 19.823”, la que establece el código de ética para servir en la administración pública.



La denuncia inicial, a la que accedió El País, fue realizada por una abogada que pidió que se investigara lo que cobraban estos médicos en la clínica privada, si algunos de ellos era accionista o socio de la empresa y si recibían una compensación extra por los pacientes que llegaban desde el hospital.



También alertó la existencia de una conjunción del interés público con el privado, en el entendido de que los médicos se estaban colocando de ambos lados del mostrador: atendían a los pacientes en el hospital y también en la clínica.



Desde que estos tratamientos empezaron a ser financiados o cofinanciados por el FNR en 2015 y hasta octubre del año pasado, fueron más de 9.000 los procedimientos realizados en estas clínicas, la gran mayoría de ellos a pacientes de instituciones privadas. En el caso del Pereira Rossell, se atendieron 1.093 pacientes y de estos 1.062 se terminaron haciendo el tratamiento en el Centro de Esterilidad de Montevideo (CEM), lo que ha implicado un traspaso de 300 millones de pesos, equivalentes a más de 8 millones de dólares, desde el Fondo a esta clínica.



Gerardo Bossano, director del CEM, dijo a Qué Pasa en enero pasado que no son los médicos sino los pacientes los que eligen su clínica porque es la que ofrece más garantías. Los médicos “arriman los pacientes porque la clínica tiene buenos resultados: tenemos cuatro biólogos, tenemos una estructura que otros no tienen”, indicó.



Fecha de publicación: 19 de enero.

Autor: Carlos Tapia.



El único contador de la Dirección General de la Granja tenía fama de ser un funcionario recto y estricto, pero le habría robado a los granjeros cerca de 30 millones de pesos, utilizando maniobras burdas —salidas de dinero duplicadas, montos facturados que no coinciden con los transferidos, cheques a nombre de terceros depositados en su cuenta personal—, que fueron detectadas recién cuando un banco privado desconfió de los movimientos y envió un aviso.



Este informe desplegó una cronología de cómo avanzó la estafa a lo largo de los años, en qué se gastaba el dinero —televisores, artículos electrónicos, alarmas para el hogar, un viaje al último Mundial en Rusia, un jacuzzi— y cómo luego intentó encubrirla cuando se encargó una auditoría y el Ministerio de Ganadería (bajo la gestión de Enzo Benech) le realizó una denuncia penal.



Fecha de publicación: 6 de setiembre.

Autor: Paula Barquet.

Vino picado: denuncias y sospechas en Inavi Sueldos e incentivos disparatados La vitivinicultura había comenzado el año con las ilusiones renovadas. El mejor clima en 50 años trajo una vendimia excepcional. Pero irrumpió la pandemia, que obligó al Instituto Nacional de Vitivinicultura a pausar los eventos y por ende las inspecciones. Esto generó un confuso episodio en el que dos inspectores —que habían sido enviados a su casa ante la inactividad— fueron suspendidos y luego se les propuso un retiro con un voluminoso incentivo que despertó distintas sospechas, entre otras de extorsión a cambio de revelar ciertos expedientes encajonados de bodegas que habrían recurrido a prácticas ilegales sin pagar las consecuencias.



La investigación destapó un entramado de acusaciones cruzadas, en el que se mezclan la recriminación por el “malgasto de fondos” en sueldos “demasiado altos” que paga todo el sector mientras la mitad de las bodegas cerró, y el uso de sanciones como represalias ante la notificación de disconformidades.



Fecha de publicación:16 de agosto.

Autor: Paula Barquet.

Cuando la ira quema Crecen ataques con uso de fuego En los últimos meses el uso violento del fuego se incrementó, siendo la causa del 35% de los ingresos al Centro Nacional de Quemados (Cenaque). Entre los afectados hay víctimas de violencia doméstica (4% de los usuarios), intentos de autoeliminación (9% de los usuarios), privados de libertad e indigentes que sufren ataques mientras duermen a la intemperie: estas historias de terror se repitieron más de lo habitual.



“Estamos recibiendo casos súper extremos”, reconoció Cecilia Hackembruch, la directora del Cenaque. En tanto, el Instituto Nacional de las Mujeres advirtió que, además de las quemaduras con combustible y ácidos, se renueva el incendio de las casas de las mujeres por parte de sus exparejas. “El dejar a una persona dentro de una casa o auto e incendiarla es algo que lamentablemente vemos con mucha frecuencia”, reforzó Hackembruch. Este informe indagó en el simbolismo que hay detrás de la propagación del uso violento del fuego.



Fecha de publicación: 15 de agosto.

Autor: Mariángel Solomita.

La fiesta del dolor Crónica de la despedida a Diego Maradona “Y entonces, después de haber avanzado diez cuadras en cuatro horas, nos asalta por la espalda un oleaje de vallas cayendo en dominó, un rumor de hierros reventando contra el pavimento que se vuelve estruendo declarado cuando finalmente nos alcanza. El ancho gusano de gente que éramos hasta recién, al que las vallas le daban pared, pierde su forma, se deshace, y ahora somos personas en pánico huyendo hacia adelante, chocando como los autitos del Parque Rodó. Padres queriendo salvar a sus hijos. Puesteros queriendo salvar sus choris. Amor, caos, furia y devoción. Qué otra cosa podrían ser los funerales de un hombre que vivió entre el amor, el caos, la furia y la devoción”.



Así empieza la crónica para Qué Pasa del periodista argentino Alejandro Seselovsky, quien intentó ir a despedir a Diego Maradona a la Casa Rosada el jueves 26 de noviembre. Más adelante Seselovsky admite: “Con vos, Diego, con vos somos animales del amor”.



Fecha de publicación: 28 de noviembre

Autor: Alejandro Seselovsky

Los alcaldes del interior profundo Vecinos con más poder En octubre se eligieron 125 alcaldes en todo el país. Y, a diferencia de Montevideo, los alcaldes en el interior son vecinos de toda la vida, referentes de una comunidad. Qué Pasa encontró historias de alcaldes que prefirieron no hacer campaña y aun así ganaron por goleada, otros que apostaron a las redes sociales en pueblos de 200 personas, uno con ideas ambiciosas y tecnológicas, otro con la promesa de ampliar el cementerio del poblado.



Este último es El Barullo, alcalde de Tres Islas, una localidad de Cerro Largo. Nadie lo conoce por su nombre: en todos lados es El Barullo. Antes de asumir, sus prioridades eran claras: eliminar un basurero y poner un parque, arreglar los caminos y ampliar el cementerio. Nunca lo dijo a viva voz: para él, hacer campaña tenía eso de convencer a la gente; eso de la política que a él no le terminaba de cerrar. “No me gusta manosear a la gente”, decía El Barullo. “Solo fui el día anterior a darle las listas a la gente que me pidió”.



En el otro extremo, Luis Oliva (hijo), el alcalde de Casupá, Florida, proponía instalar un cowork en el pueblo para que los jóvenes pudieran trabajar desde allí. Oliva hablaba del e-commerce, de hacer de Casupá una marca, con el entusiasmo intrínseco de un joven de 27 años. Más al norte, William Cresseri fue elegido alcalde por segunda vez en Bella Unión, Artigas. La primera vez había sido con el Frente, ahora con los blancos. “Eso demuestra que tenemos el afecto y el respaldo de la gente”, señalaba Cresseri, quien fue procesado por abuso de funciones en 2010, cuando se desempeñaba como funcionario aduanero. La causa: un contrabando de muebles de Brasil hacia Uruguay, que en palabras de su abogado fue “una gauchada”. Todo quedó atrás y Cresseri asumió triunfal el cargo de alcalde por segunda vez.



Y también por segunda vez fue electo Ricardo Soares de Lima en Tambores, Paysandú. A él lo alcanzó un rayo hace 25 años y el crucifijo que llevaba puesto se fundió en su piel, a modo de tatuaje. En cada pueblo hay un alcalde; en cada alcalde, una anécdota.



Fecha de publicación: 4 de octubre

Autor: Delfina Milder

Los tesoros olvidados de Salto Óleos de Blanes, Cuneo y Figari en penumbras En una época que pocos recuerdan, Salto era cuna de escritores y visita obligada de personalidades como Atahualpa Yupanqui y Jorge Luis Borges. Esa época está viva en la memoria de Pelayo Díaz, un exembajador de 78 años al que no lo detiene la pandemia cuando se trata de honrar a los maestros. Qué Pasa visitó el museo de Bellas Artes de Salto de la mano de Díaz. En un palacio venido abajo y en penumbras, sobrevivían óleos de Blanes, Cuneo, Figari, Sáez... Y la lista sigue.



La Intendencia de Salto había suprimido el departamento de Cultura y el museo estaba huérfano. Solo parecía importarle a una sociedad de amigos donde Díaz es el miembro más joven. Una crónica del olvido y el testimonio de un acérrimo luchador por la memoria.



Fecha de publicación:19 de julio.

Autor: Delfina Milder.

El pozo sagrado de Paso de los Toros Renace la exfábrica de agua tónica Seis décadas después del cierre de la fábrica de agua tónica en Paso de los Toros, un comerciante local la adquirió, quitó las telarañas y la convirtió en un hotel boutique temático, que en tiempos de UPM está repleto de huéspedes. Pero sus proyectos no se detienen ahí. Interesado por la historia de la famosa bebida que en la década de 1950 fue adquirida por PepsiCo de forma traumática para su creador y los vecinos isabelinos, el flamante propietario limpió el pozo de agua para recuperarlo.



Su idea es embotellar este líquido especial y venderlo bajo la marca Don Rómulo, en honor al creador de la fórmula de la tónica: Rómulo Mangini. Sin embargo, un viejo contrincante apareció en el camino y revivió el pasado. PepsiCo se opone a que se registre la etiqueta diseñada por el empresario. Además, en la nueva casa de UPM la leyenda de Mangini resurgió del olvido y planean usarla para despertar el interés turístico en la ciudad.



Fecha de publicación: 13 de diciembre.

Autor: Mariángel Solomita.

Polémica encuesta a empleados públicos El 59% dijo que no tiene perspectivas de hacer carrera donde trabaja “Si sus superiores políticos elaboran una propuesta de política que usted cree desaconsejable, ¿qué haría?”. Esa fue una de las preguntas que recibieron en octubre por correo electrónico 18.000 empleados de la Administración Central. Era la Primera Encuesta Nacional sobre Capacidades de los Funcionarios, a cuyo contenido accedió Qué Pasa. A aquella pregunta le seguían tres opciones: “Apoyaría de cualquier modo”, “trataría de convencer a mis superiores” o “expresaría mi desacuerdo”.



La encuesta generó rechazo sindical: hay preguntas “totalmente impertinentes”, dijo el asesor Héctor Zapirain. Un resultado sorprendente: el 59% respondió que no tiene chances (o difícilmente” las tenga) de “hacer carrera” en su organismo.



Fecha de publicación: 29 de noviembre

Autor: Sebastián Cabrera.