Es lo que hay

AFP

Las eliminatorias sudamericanas para Alemania-2006 no han mostrado un único buen partido, y la crisis que vive el fútbol bicampeón mundial de Uruguay es el símbolo de un estado de pobreza del deporte en la región, afirmó la revista especializada brasileña Lance!.

Ni Brasil ni Argentina, que encabezan las eliminatorias sudamericanas, lograron hasta ahora una victoria categórica del buen fútbol, aunque el ejemplo principal de la crisis es la selección uruguaya, señaló el columnista Juca Kfouri.

Para el analista, la goleada 5-0 de Colombia a Uruguay ni siquiera dejó lugar a la alegría por un resultado abultado, ya que la otrora temible escuadra charrúa era apenas una sombra arrastrándose en la cancha. "Fue muy triste porque, al contrario de la histórica goleada que Colombia aplicó a Argentina en 1993, la lluvia de goles no reveló un gran equipo, sino apenas un fantoche de equipo vestido con la otrora tan gloriosa celeste olímpica", agregó.

Para Lance!, "es muy triste, porque la ruina del fútbol que reveló a algunos de los mayores talentos de la historia parece irreversible. Hasta la famosa garra uruguaya parece ser parte del pasado". Los colombianos anotaron cinco goles "como si estuvieran entrenando ante colegiales".

"Uruguay perdió su esencia y su personalidad desde que pasó a exportar grandes jugadores", opinó Kfouri, sin perdonar siquiera a los otros dos grandes del continente, Argentina y Brasil.

"¿Y qué decir de la pobreza del fútbol de Argentina, incapaz de meter una miserable pelota en el arco paraguayo?".

"Lamentablemente, ni el fútbol brasileño se destaca (...) Quien acompañó todos los partidos del fin de semana por las eliminatorias mundialistas sudamericanas se dio cuenta de la pobreza amplia, general e irrestricta, en la que se cuentan con los dedos las lindas jugadas", agregó.

Por ello no sorprende que el partido entre Argentina y Paraguay se jugara en un estadio semivacío. "Los hinchas parecen cansados de este fútbol sin calidad", finalizó.