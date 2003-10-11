Ensayando la bomba atómica

AFP

Desde 1996 existe un Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares (TPEN) aprobado por la Asamblea General de la ONU. Pero este acuerdo, que prohíbe toda experimentación atómica con fines militares y constituye un instrumento esencial contra la proliferación nuclear, siete años después, todavía no se aplica.

En total, 168 países han firmado el TPEN y 104 lo han ratificado. Para entrar en vigor, el texto debe ser ratificado por los 44 países que poseen capacidad nuclear, pero muchos de ellos se resisten a hacerlo.

Estados Unidos, China, Israel e Irán, entre otros, firmaron el tratado pero no lo ratificaron. India, Pakistán y Corea del Norte ni siquiera llegaron a firmarlo.

A comienzos de setiembre se realizó en Viena la tercera conferencia para la puesta en marcha del TPEN, con la intención de presionar a Washington, China y Corea del Norte para que ratifiquen el texto. En un mensaje leído ante unos 400 delegados al iniciarse los debates, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió a "todos los paises que aún no han firmado y/o ratificado el tratado de que lo hagan sin demora". Sin embargo, Estados Unidos no envió delegados a este encuentro. Debido al rechazo estadounidense a ratificarlo, el peso jurídico del CTBT, que se supone debe poner término a más de 2.000 pruebas nucleares efectuadas en el mundo desde 1945, sigue siendo incierto y podría no entrar nunca en vigencia.