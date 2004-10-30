¡Elefantes ebrios atacan!

AFP

Elefantes ebrios tras beber cerveza de arroz aplastaron a tres personas en un pueblo del estado de Assam, India. La tragedia ocurrió cuando unos 12 elefantes penetraron en el pueblo de Marongi donde bebieron varios litros de una cerveza que estaba envasada en jarras.

La bebida afectó de inmediato a los animales que siguieron su camino aplastando todo a su paso, matando a una mujer y a dos hombres.

Según cifras oficiales, los elefantes han matado a 150 personas en Assam en los últimos cinco años. A su vez, los aldeanos han sacrificado unos 200 paquidermos. En 1999 había 5.400 elefantes en Assam que han visto reducirse su ecosistema cada vez más a causa del avance humano.