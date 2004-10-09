El rey de la soja

AFP

Mientras las colonias judías de la Pampa argentina se fueron vaciando, los Grobocopatel se quedaron en Carlos Casares, su pueblo de origen, donde prosperaron hasta convertirse en los reyes de la soja argentina. Los "Grobos", la empresa familiar, factura unos 80 millones de dólares por año, cultiva 70.000 hectáreas y es una de las primeras productoras mundiales de soja.

La empresa no cesa de extenderse: engorda 15.000 cabezas de ganado por año, compró un molino de harina y es accionaria de una empresa de biotecnologías. En sociedad con la firma Arcor, construirá un puerto sobre el río Paraná por un costo de 20 millones de dólares.

Adolfo Grobocopatel contó que su padre llegó a América siendo niño, en 1912, proveniente de Besarabia, hoy Moldavia. Tras un paso por Brasil, su familia viajó a Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, donde el barón Hirsch había creado 20 años antes la primera colonia rural destinada a recibir judíos rusos.

La familia obtuvo una pequeña parcela de 15 hectáreas en Moctezuma, una aldea que hoy cuenta apenas con cuatro habitantes judíos. En la casa de arcilla donde vivieron Bernardo y sus seis hijos había algunas vacas, pollos, una huerta y no necesitaban comprar casi nada, recuerda Adolfo.

"Cuando mi padre tenía unos 20 años por primera vez se sembró girasol industrial en Carlos Casares. Los judíos consumían las semillas, pero la planta no era cultivada por su aceite", detalló.

Bernardo esperó hasta 1951 para comprar su primer tractor y hasta 1959 para adquirir sus primeras tierras. Pero lejos del modelo latifundista en auge en América Latina, los "Grobos" se enriquecieron porque tenían el conocimiento, no las tierras. Aún hoy poseen sólo 15.000 hectáreas.

"Las empresas modernas ya no son las que tienen las tierras, son las que tienen los contratos... Soy un ‘sin tierra’ que siembra 70.000 hectáreas", resume provocador Gustavo Grobocopatel, el hijo de Adolfo que asumió la dirección general del grupo.

Los cuatro hijos de Adolfo trabajan en la empresa familiar. Todos están casados con mujeres no judías.