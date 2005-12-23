El Profeta no bailaba hip-hop

AFP

El presidente ultraconservador iraní Mahmud Ahmadinejad ordenó a la televisión y a la radio que no difundan la música occidental y decadente, informó la prensa del país.

"En adelante la televisión y la radio deben evitar promover la música occidental y decadente y poner el acento en la música nacional y tradicional, pero también la música que recuerda al período de la Revolución Islámica de 1979", ordenó el presidente.

Ahmadinejad dirige el Consejo Supremo de la Revolución Cultural, por lo que, según la ley, la radio y la televisión están obligadas a aplicar las decisiones dictadas por el mandatario.

Los medios oficiales utilizan habitualmente músicas tradicionales, pero algunos programas incluyen canciones hip-hop o tecno para acompañar sus emisiones.

El presidente también instó a evitar la violencia y la decadencia de la industria cinematográfica.

"Las películas insultantes para la religión y la cultura del pueblo y las películas decadentes y estúpidas deben ser prohibidas", declaró el ministro iraní de Cultura, Mohammad-Hossein Saffar-Harandi.

Durante los dos mandatos presidenciales de Mohammad Jatami (1997-2005), el gobierno llevó a cabo una política liberal en materia cultural.