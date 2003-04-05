El Gandhi chicano

AFP

California homenajeó el lunes al pacifista campesino de origen mexicano César Chávez, cuya campaña de no violencia en los años 60 ayudó a los trabajadores agrícolas estadounidenses a lograr mejores sueldos, cobertura médica familiar y derecho a jubilación.

"Este gran líder nunca amasó una fortuna. Trabajó duramente en los campos y creyó firmemente en que el verdadero poder viene de la autoridad moral", afirmó el gobernador de California, Gray Davis, tras un oficio religioso celebrado en el 76 aniversario del nacimiento de Chávez.

Nacido en una granja cercana a Yuma, Arizona, fundó el sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos de Norteamérica para mejorar las condiciones laborales de los obreros campesinos, gran parte de los cuales son latinos. Comprometido en una campaña de no violencia en los años 60, Chávez, como Mahatma Gandhi, ganó reconocimiento para su causa mediante huelgas de hambre. "El primer principio de la acción no violenta es el de no cooperación con nada que resulte humillante", solía decir.

Calificado como "una de las figuras heroicas de nuestro tiempo", por el senador Robert F. Kennedy, en 1968 Chávez llamó la atención al liderar un boicot nacional a las uvas de California con el fin de lograr contratos para los trabajadores agrícolas.

También el actor Ed Begley Jr. rindió honores al líder campesino: "Fui un amigo de César Chávez. Nunca marché junto a Martin Luther King, no conocí a Mahatma Gandhi, pero conocí a César Chávez. Y trabajé con él y su lucha fue una lucha de ayuda a los más necesitados".

El homenaje a Chávez, que murió en 1993, se celebra todos los años en California, donde su cumpleaños fue proclamado fiesta estatal. La ocasión fue aprovechada para recordar las revindicaciones de otro colectivo formado principalmente por latinos: el de los empleados de la limpieza.

"Chávez habría dicho ‘sigan luchando’", dijo Celida Díaz, integrante del sindicato de empleados de limpieza, que lucha por mejores salarios y mayor cobertura social.