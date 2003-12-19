El avión de Hiroshima

AFP

El Enola Gay, el avión que lanzó la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima a fines de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a exhibirse al público el lunes 15 en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de Washington.

La inauguración fue interrumpida por unos 50 manifestantes pacifistas, entre los que había media docena de sobrevivientes del bombardeo de Hiroshima, que protestaron porque en la información sobre el avión que brinda el museo no se incluyó la cantidad de víctimas que causó.

Se estima que unos 140.000 japoneses murieron el día del bombardeo y decenas de miles luego, debido a la radiación.

"Esta es la segunda vez que veo el Enola Gay. La primera fue el 6 de agosto de 1945, cuando lo ví volando en el cielo", afirmó uno de los sobrevivientes, Minoru Nishino, de 71 años, que estaba a dos kilómetros del lugar donde cayó la bomba y aún tiene cicatrices de las heridas que sufrió. "Cuando ví el Enola Gay hoy me invadió la rabia", agregó.

Sin embargo, el director del museo, el general retirado John Dailey, defendió la decisión de no mencionar el número de muertes que provocó el avión.

"No lo hacemos con otras aeronaves", afirmó. "Nos concentramos en los aspectos técnicos".