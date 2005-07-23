El arte del "carnicero"

AFP

Cuatro bosquejos dibujados por Adolf Hitler y dos tarjetas postales firmadas de su puño y letra fueron vendidos en 26.500 dólares a diferentes compradores en una controvertida subasta que se llevó a cabo en Montreal, Canadá.

Los organizadores no dieron detalles de la identidad de los compradores, pero el monto de la venta fue revelado a la prensa por testigos presentes en el evento.

Un dibujo hecho por Hitler de su residencia campestre, el Berghoff, fue subastado en 7.000 dólares, mientras que tres croquis arquitectónicos retocados por el líder del Tercer Reich encontraron comprador en 6.500, 7.000 y 7.500 dólares.

Las dos cartas postales de fin de año dirigidas al arquitecto Albert Speer y a su esposa fueron vendidas en 2.100 y 2.300 dólares.

El rematador rehusó especificar los montos de la subasta, pero confirmó las ventas de lo que calificó como objetos de historia y no obras de arte.

La subasta provocó vivas protestas de organizaciones judías en Canadá. La organización B’nai Brith Canadá denunció una tentativa de "utilizar un marco bonito para convertir a un carnicero en ‘artista’". El Congreso Judío de Canadá, por su parte, exigió que los objetos fueran donados al museo del Holocausto de Montreal.