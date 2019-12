La evolución de la economía posdictadura: más rica, más estable y más abierta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este es un trabajo de El País en conjunto con la Universidad de Montevideo (UM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).

En los últimos 35 años la economía uruguaya sufrió un proceso de modernización que hizo que el nuestro se volviera un país significativamente más rico, estable y abierto al mundo.

En 1985 teníamos una economía más regulada, que se protegía del comercio exterior y le asignaba un peso mucho mayor a la industria. A partir de los años 90 se concretan acuerdos que nos permiten crecer basados en el sector exportador, mejorando la performance del PBI. Mientras que el primer año de democracia Uruguay tenía un producto per cápita de US$ 5.873, en 2018 alcanza los US$ 14.617.

Esto significó ganancias para la economía como un todo, lo cual tiene su mejor cara en la drástica reducción de la pobreza monetaria. El primer gobierno posdictadura se inició con casi 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, y tras esa administración y la siguiente se logró bajar casi a la tercera parte. Luego de un período de estancamiento, las personas en esta situación aumentaron en la crisis de 2002 y fueron el 31,3% al año siguiente. La tendencia a la baja se retomó desde 2005 y alcanzó sus mejores niveles históricos, logrando en 2017 el índice más bajo registrado. Tras un nuevo estancamiento, en 2018 tuvo un muy leve aumento.

El índice Gini, que refleja la distribución de la riqueza, muestra hoy un nivel históricamente bajo: 0,384. Durante los 90 tuvo una tendencia muy leve al aumento que se agudizó en la crisis de 2002. Con la reforma tributaria de 2007 se produjo una baja significativa que se extendió hasta 2012 para luego estancarse.

La distribución de la riqueza mejoró desde 1985.

Pero Uruguay creció, y ese crecimiento se trasladó en forma razonable a las personas. El salario real acompañó la tendencia del PBI, aunque con algunos matices: en la década de 1990 aumentó menos que el producto, y luego de la crisis subió bastante más. Esto significa que los uruguayos tienen ahora mayor capacidad de compra que hace algunos años atrás.

El ingreso de los hogares aumentó en forma más pareja durante todos los períodos de crecimiento. Y el crecimiento en el nivel de ingresos trajo como consecuencia una mejora en la condiciones materiales de vida de los uruguayos, junto con un mayor acceso a bienes en general.

A pesar de haber conseguido sus mejores niveles históricos, en los últimos cinco años el ingreso se estancó, aunque el salario real siguió creciendo. Esto es posiblemente por la caída del empleo: hay menos ganancia en promedio porque hay menos asalariados, pero los sueldos continuaron al alza.

De todas formas el empleo, si miramos los últimos 35 años, creció. Y lo hizo solamente en base al empleo femenino, que pasó de 35,9% en 1985 a 50,4% en 2018. La tasa de empleo masculino se mantuvo e incluso se redujo algunos puntos: mientras que el porcentaje de trabajadores hombres era del 68,2% hace 35 años, hoy se ubica en 65,2%.

La tasa de empleo de las mujeres aumenta en forma significativa en estos 35 años.

El desempleo, en tanto, no muestra una tendencia clara. Aun en épocas de crecimiento mantuvo niveles relativamente altos. Solo en la fase más alta del boom de los commodities, que se disfrutó entre 2011 y 2014, llegó a cifras realmente bajas, en el entorno del 6,7%.

Mientras tanto, la evolución de la inflación es fiel reflejo de la estabilidad económica que logró Uruguay después de la dictadura, en particular durante los años 90. El índice de precios del consumo (IPC), que al inicio de esa década era 129%, terminó en 1999 en apenas 4,2%. Luego se mantuvo siempre de un dígito excepto durante la crisis de 2002.

La inflación disminuyó con firmeza, salvo en la crisis de 2002, que aumentó.

Pero el modelo de crecimiento que aplicó Uruguay trajo como consecuencia una fuerte pérdida de relevancia del sector industrial. Este fenómeno no se explica solamente por una mayor participación del país en el comercio exterior, que bien se refleja en la evolución del coeficiente de apertura de la economía, sino también por la evolución de los costos que restaron competitividad.

MIRANDO AL MUNDO La apertura, una cualidad del Uruguay posdictadura Otra de las características de la economía uruguaya posdictadura fue la apertura. Esto se puede medir gracias a un coeficiente que suma las exportaciones y las importaciones, y las divide entre el Producto Bruto Interno. Mientras que el índice de apertura era de 19,3% en 1985, logró alcanzar el 37,4% en 2017. Esto implicó que Uruguay le abriera las puertas al mundo y que dejara de gravar con altos aranceles —como hacía en la década de 1960— las importaciones. La estrategia significó también que aumentaran las exportaciones y los precios de estos productos mejoraron con el tiempo. La relación de términos de intercambio —que se calcula dividiendo los precios de las exportaciones entre los de las importaciones— muestra que el poder de compra de nuestras exportaciones mejoró:en 1985 era de 1,075 y en 2018 alcanzó el 1,114. No obstante, para enfrentar la suba de los costos Uruguay debió pedir más plata prestada a organismos internacionales. En dólares constantes, la deuda externa de nuestro país era de US$ 26.103 millones en 1985. En 2018 alcanzó US$ 41.442 millones.

La sistemática pérdida de participación de la industria es uno de los cambios más notorios e importantes ocurridos en este período. El sector, que en 1985 era el principal de nuestra economía y representaba el 20,6% del PIB, bajó a 12,62% en 2018, y fue desplazado por el de transporte, almacenamiento y comunicaciones —dentro del cual se destacan especialmente las telecomunicaciones—, que pasó de ocupar 5,77% del producto a representar el 20,4%.

La industria manufacturera perdió peso en el PBI en los últimos tiempos.

Incluso durante el crecimiento económico de la década dorada (2005-2015) se produce una caída del empleo industrial, siendo el único que baja de forma significativa en ese período. Por el contrario, hoy hay una proporción mayor de uruguayos trabajando en el sector denominado transporte, almacenamiento y comunicaciones, así como en actividades financieras, inmobiliarias y empresariales.

De los precios inaccesibles a la variedad avasallante

Los grandes supermercados se impusieron sobre los almacenes de barrio.

Federica Bordaberry / Stephen Milder

En 1985, Rosario Bustillo (62) vivía en una residencia junto con otras 100 personas. Compartían electrodomésticos industriales, que eran importados, a los que individualmente no se podía acceder por los altos costos. Hoy en día, aunque podría comprarlos debido a que cuenta con un sueldo “medio alto”, Rosario prescinde de ellos por motivos de espacio en su hogar.

El recuerdo de Rosario le sirve a Alfonso Capurro, economista de CPA Ferrere, para trasladar esa situación individual a lo que ocurría en Uruguay durante la década de 1970. Por impulso del ministro de Economía Alejandro Végh Villegas, se decidió que el modelo de economía cerrada que subsidiaba a la industria nacional en aquella época no funcionara más y se diera lugar a un movimiento aperturista. “En algún lugar definieron que había que romper con todas las ataduras que tenía la economía uruguaya y liberalizar muchos mercados que estaban súper regulados”, dice Capurro. Sin embargo, los aranceles a la importación continuaron siendo altos y por esa razón la oferta de estos productos era baja y costosa. Antes de consumir algo importado, Rosario lo pensaba. Hacía cálculos y bajaba el gasto en otras áreas.

La suba generalizada de los precios al consumidor se hizo sentir en la segunda mitad de la década de los 1980. Este hecho afectaba el momento de hacer las compras porque, con el correr de las semanas, el salario iba perdiendo poder adquisitivo ante la remarcación de los precios. Rosario realizaba el surtido mensual apenas cobraba el sueldo, y reservaba parte del dinero para los gastos fijos de la casa. “Lo que hacíamos después era, de acuerdo con lo sobrante, ver si podíamos salir a comer alguna vez, si podíamos hacer alguna de esas cosas”, agrega.

Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), “la inflación nunca bajó del 60% y en promedio estuvo cerca del 80%”, sintetiza Capurro. Y la situación, lejos de presentar mejoras tras el primer quinquenio post dictadura, empeoró: “El primer año del gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) la inflación anual era de 112%”, dijo.

Las decisiones de ahorro también estaban afectadas por la inflación. La constante depreciación de la moneda nacional previo a la estabilización de los precios hacía que los uruguayos tuvieran que recurrir a alternativas para resguardar el valor de su dinero: “Los dólares siempre fueron preciados, si podías cambiabas a dólares para retener el valor. Siempre estuvimos dolarizados. Resultaba más beneficioso”, relata Rosario.

Con el crecimiento económico experimentado por el país, desde la década de 1990 hasta ahora no solo se percibió una mejoría en las posibilidades de consumo, sino que también repercutió en los productos disponibles en los supermercados. Rosario dejó de analizar cada precio de cada compra, como solía hacer: “Eso ya no existe”, dice. Ahora consume bienes muy cotidianos para ella, como el aceite de oliva o el arroz de risotto, que son traídos del exterior.

Además, hoy en día Rosario prefiere los almacenes de su barrio antes que los supermercados: “Antes no existía la variedad, el almacén no tenía la carnicería o la frutería incorporada. Las superficies grandes antes eran un entretenimiento, pero ahora son una pérdida de tiempo. Busco una atención más personalizada”.

En la evolución del precio de la canasta de productos consumidos por la población en general, es decir el Índice de Precios del Consumo (IPC), se encuentran los productos a los que los uruguayos, en promedio, les destinan más del 0,05% de sus ingresos mensuales. En 2010 se hizo el último cambio de base metodológica que reflejó modificaciones en los hábitos de consumo: se agregaron nuevos productos tales como entradas a discoteca, anticonceptivos, servicio de internet y textos universitarios.

La ciudad se transforma, desde Peñarol a Carrasco

Así cambió la estación de trenes de Peñarol en los últimos años.

Lucía Alonso / Manuela Silva

Eran las seis de la mañana, la gente amanecía en el barrio Peñarol de la década de 1980. Todos los despertares eran iguales: sonaba un timbre —como el pito de un tren— que había en el taller principal de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) y un arrabal se levantaba para ir a trabajar.

Eduardo Suárez, jefe de repuestos de AFE, sintió ese sonido durante 44 años. Tenía 25 cuando, bajo el gobierno militar, entró por concurso a trabajar en los ferrocarriles del Estado. Dice que era como una “ciudad flotante” porque en los talleres principales se concentraban varios oficios: carpinteros, tapiceros, bobinadores, fundidores, metalizadores. “Teníamos una imprenta grandísima adentro y el aserradero más grande del país”, relata.

El ferrocarril “vivió sus mejores años” entre el 75 y el 88. Suárez cuenta que en su área trabajaban 220 personas y más de 2.000 solo en la estación de Peñarol. Todos eran muchachos de entre 18 y 25 años. Un día de febrero de 1988, “unos 4 mil funcionarios” escucharon, por última vez, aquel sonido del timbre del taller central. Bajo el gobierno de Julio María Sanguinetti se resolvió eliminar las líneas de transporte de pasajeros. Suárez recuerda que llegaron consultores ingleses hablando de eficiencia y rendimiento.

Hicieron un informe: no era redituable tener transporte de pasajeros en un país tan chico como Uruguay. La “ciudad flotante” comenzó a quedar dormida. Él tuvo “suerte” por ocupar un cargo “importante”, reconoce, pero muchos de sus compañeros fueron trasladados a diferentes organismos y a otros se les dieron incentivos para que renunciaran.

Llegaron los años 90 y con ellos, nuevos cambios: los trenes de carga liviana quedarían fuera de servicio. Suárez no sabe por qué, pero recuerda que comentaban que ese transporte se podía hacer con camiones. La decisión significó, otra vez, menos trabajo.

Para muchos, la de 1990 fue la década de despedida del tren. Los años fueron pasando, AFE solo se dedicó al sistema de cargas pesadas y lo sigue haciendo hasta hoy. Cuando Suárez se jubiló, algunos meses atrás, en su área eran cuatro: el gerente, un ayudante, un secretario y quien quedó en su lugar. Para él, la ciudad en la que vivía se apagó. El sonido del timbre de entrada ya no se escucha más, y ese “gigantesco” edificio central está casi vacío. Mira hacia atrás y piensa: “Al ferrocarril no lo quisieron nunca”.

Y mientras esos vagones se descarrilaban, Wilson Dos Santos veía el despegue de la aeronáutica desde en la Dirección Internacional General de Aeropuertos Nacionales (Digan), hoy llamada Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).

Dos Santos, que había llegado con 18 años desde su Rivera natal, fue testigo del proceso de transición del Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia uno más moderno. En 2009 se inauguró la nueva terminal, que fue construida para reemplazar el antiguo edificio erigido en 1948. Ese era rudimentario, sin comodidades. Las tareas, todas a mano. Planillas, papeles, copias a carbónico. Así se registraban todos los movimientos y los vuelos. Hoy es a computadora y el trabajo que antes desempeñaban cuatro funcionarios, hoy lo puede hacer uno, cuenta Dos Santos. Si bien “toda la gente es reacia al cambio, solo hay que darle tiempo al tiempo”, dice. Y agrega: “No bajó el empleo, mejoró la calidad en el trabajo”.

Eso significó un cambio en su rutina. Antes caminaba dos cuadras en el viejo aeropuerto para ir de una oficina a la otra. Llegaba y tenía una sola opción de comida. Ahora hay mucha más variedad: desde locales bancarios, restaurantes, tiendas, hasta farmacias. Más puertas, más mangas, más equipaje, más gente. Más control, pero también más atención y seguridad.

Dos Santos ya no marca su entrada firmando en un cuaderno, tampoco lo hace en los relojes electrónicos con tarjetas de cartón. Hoy, sin sentir nostalgia, le anuncia su llegada a un reloj digital.

Seguir muriendo en la capital, pero con Whatsapp

Viajar a Montevideo para estudiar es una necesidad que trasciende generaciones.

Magdalena Cal / Tatiana Oviedo / María Ana González

A los 18 años, Carlos Giordano dejó Rivera y cambió de casa. Su barrio, sus vecinos, el boliche de siempre, el cine continuado de entre semana y las matiné de domingo quedaron atrás. Quería ser analista en sistemas y, aunque eso significara sacrificar la vida como la conocía, se trataba de crecer y ganar oportunidades.

La capital, y la residencia que lo hospedó durante sus años de estudiante, le dieron lo que buscaba y aún hoy, 45 años más tarde, le siguen abriendo las puertas todos los días porque es uno de los cinco miembros del consejo de dirección.

La Residencia Universitaria Franciscanum aloja en el Barrio Sur a jóvenes varones que llegan a Montevideo para cursar sus estudios terciarios. Pero no es la única, ya que la población de alumnos que recibe la Udelar desde el interior del país representa un 41% del total. Por eso en Montevideo hay más de 100 hogares estudiantiles habilitados por la intendencia.

Alejandro Esteves (20) duerme en uno de ellos. Oriundo de Durazno, se mudó hace tres años a Montevideo para estudiar Ingeniería. Cuando llegó a la capital no sabía ni cómo parar un ómnibus y se perdió unas cuantas veces antes de acostumbrarse al transporte público. Pasó del liceo del interior, con no más de 15 alumnos, a un aula de facultad con mil estudiantes desconocidos. Al principio se sentía un número más, pero al tiempo algunos profesores empezaron a identificarlo. Además, ya no tiene que llegar una hora antes para obtener lugar.

Si bien extraña a su familia, Alejandro agradece la oportunidad de estudiar en Montevideo porque quedarse en Durazno habría significado renunciar a su sueño de dedicarse a la Ingeniería Civil. Para Carlos también había sido indispensable mudarse a la capital en su momento, cuando proyectos como la UTEC estaban muy lejos de ser llevados a cabo.

La diferencia es que Alejandro ahora habla todas las noches con su familia, les manda Whatsapps y visita Durazno cada dos semanas. Carlos cuenta que antes, para contactarse con sus padres, debía pedir en la recepción de la residencia para hacer una llamada con “espera indeterminada”, que podía llevarle entre una y cuatro horas hasta que la operadora se comunicara con su casa.

Hoy hay cinco empresas de transporte que llevan a Alejandro a Durazno en dos horas y media, con un costo de $ 350 (con 20% de descuento de estudiante incluido). Este era un escenario impensado en la época de Carlos, cuando un viaje hasta Rivera en el ómnibus Onda llevaba ocho horas (hoy solo seis y media), y aunque no recuerda el costo del pasaje, sabe que era carísimo. Iba cada dos meses y solo en ocasiones especiales.

Cada 20 días le llegaba una encomienda con el surtido que incluía desde las milanesas hechas por mamá y la infaltable carta contando cómo estaba todo en casa, hasta artículos de higiene personal y dulce de Guayabada. Alejandro, por su parte, no recibe cartas ni encomiendas tan cargadas (algunas milanesas y poco más) porque prefiere pedir la cena por una app, en tiempo real y con débito.

Cuando se aburre, él tiene una cancha para jugar un “picadito”, compañeros para charlar un rato, celular, cuenta de Netflix, computadora y un televisor en cada sala común de la residencia.

En la época de Carlos había un solo televisor para todos los residentes. Por eso organizaron un “plebiscito” en vísperas del Mundial de Argentina de 1978 para comprar uno a color, pero la administración resolvió por la negativa, bajo el argumento de que el que tenían “funcionaba bien” y no necesitaban gastar en uno nuevo. Pudieron ver al vecinos país ser campeón del mundo, pero sin colores.

Carlos afirma que no hay televisión ni cable que suplanten todos los cines que han cerrado, pero sabe que muchas cosas han cambiado para bien. Aunque ya no pueda costear la entrada de todos los domingos, las salas de los shoppings tienen asientos más cómodos y la película se ve mejor.