Diputado asesino

AFP

Un ex diputado brasileño, acusado de liderar un sanguinario escuadrón de la muerte y de vínculos con el narcotráfico en el estado brasileño de Acre, fue condenado a 25 años y medio de prisión por un tribunal de Brasilia, informó la agencia Estado.

Hildebrando Pascoal, ex diputado y coronel de la Policía Militar en Acre, debió retornar a prisión al ser condenado por homicidio, bajo la acusación de ser el autor intelectual del asesinato del policía Walter Ayala, ejecutado de tres tiros en la cabeza en 1997 dentro de un autobús en Rio Branco.

Pascoal, detenido en 1999, ordenó el asesinato de Ayala luego que el agente informó al Ministerio Público de Acre sobre el escuadrón de la muerte. El policía se aprestaba a formalizar la denuncia.

Pascoal es acusado de liderar una banda que cometió 60 asesinatos entre 1980 y 1990. Sus víctimas solían aparecer sin ojos ni lengua, o con miembros cortados con motosierra.