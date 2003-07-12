Despiden a locutor enemigo de los sodomitas

AFP

El locutor estadounidense Michael Savage, azote de demócratas, homosexuales, izquierdistas y defensores de animales, entre otros, fue despedido por la cadena de televisión MSNBC por llamar "sodomita" a un oyente y desearle que se muriera de sida.

"El programa fue suprimido el lunes", explicó Paulette Song, directora de relaciones con la prensa de MSNBC.

"Hizo varias observaciones inapropiadas. La decisión de despedir a Savage cobra efecto inmediatamente", añadió Song.

Savage preguntó a un espectador que llamó al programa si era "uno de esos sodomitas". El interpelado respondió que sí y el locutor lo llamó "pedazo de basura" y "cerdo" antes de espetarle: "tendrías que contraer el sida y morir".

El programa empezó a emitirse en esta emisora de televisión por cable —propiedad de Microsoft y NBC— el 8 de marzo y se realizaron un total de 15 ediciones con un promedio de 347.000 espectadores, unas cifras calificadas de "razonables" por MSNBC.

En un comunicado difundido en la página de internet de la asociación Paul Revere (www.paulreveresociety.com), fundada por él mismo, Savage se defendió alegando que el oyente efectuó "ataques personales perversos contra mí".

El presentador afirma que se trató de un "intercambio personal" de insultos "que creía que se estaba produciendo fuera del aire" y pidió disculpas por "semejante reacción".

"No trataba de reflejar mi punto de vista sobre esta terrible tragedia y el sufrimiento asociado al sida", afirmó.

Savage cuenta aún con un programa de radio que se emite en 300 emisoras de todo Estados Unidos y tiene seis millones de oyentes. Su último libro, Savage nation, llegó a estar en la lista nacional de los más vendidos durante semanas.

La sociedad Paul Revere defiende la expulsión de los inmigrantes ilegales, el cierre de fronteras y la eliminación de la educación bilingüe en todos los estados, argumentando que los enemigos de Estados Unidos están en su interior.