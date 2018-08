Entre la desesperación y la rebeldía, Pili resiste

El 27 de diciembre Alejandro Allende cumplirá 30 años en Pili. "Mi padre fue uno de los primeros en trabajar aquí. La realidad que tenemos hoy es muy triste. Cuando la empresa se presentó a concurso cayeron todos los créditos y no podemos sacar ni un surtido de alimentos de las firmas que tenían convenio con lo que se descontaba del salario. No cobramos el aguinaldo, tampoco julio y la quincena de agosto, menos. Todas las facturas nos vienen con interés y recargo, es horrible transitar el día a día", expresa Allende. "Valoro mucho cómo mis compañeros han acompañado, lo mismo los productores que hace seis meses que no reciben pago".