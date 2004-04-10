Desconfianza explosiva

AFP

Brasil sospecha que Estados Unidos insiste en que acepte inspecciones más minuciosas de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) porque desea espiar su tecnología nuclear.

El diario O Estado de Sao Paulo afirmó que "técnicos del gobierno brasileño" consideran que las inspecciones de la AIEA podrían convertirse en "un tipo de espionaje científico" y que la insistencia de Estados Unidos denota "el deseo de ciertos sectores estadounidenses de absorber la tecnología desarrollada en Brasil", que este país considera más barata y avanzada.

Además, Washington podría estar tratando de crear "un ambiente internacional para justificar el hecho de no haber cumplido con sus metas de desarme", con miras a la conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) de 2005, agregaron.

El diario estadounidense Washington Post dijo que el gobierno brasileño se negó a que la AIEA inspeccione una instalación para el centrifugado de uranio en construcción cerca de Rio de Janeiro.

A su vez, el ministro brasileño de Ciencia y Tecnología, Eduardo dos Campos dijo que "Brasil es una nación pacifista que respeta los objetivos del TNP" y tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos.