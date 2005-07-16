Corre, visón, corre

AFP

Un grupo ecologista radical liberó a miles de visones en Galicia, rompiendo una parte del recinto de la granja en la que había 30.000 animales. Varios miles se escaparon, dijo la concejal de Medio Ambiente de Santiago de Compostela, Marta Álvarez Santullano.

La policía pidió prudencia a los automovilistas tras la muerte de varios de los visones liberados, atropellados al cruzar la calzada. Empleados municipales intentarán cazar a los animales, pero será difícil porque muerden.

Los primeros indicios apuntan a una acción del Frente de Liberación Animal, una organización ecologista extremista fundada en Gran Bretaña.

El visón americano, criado por su piel, es un competidor de la especie local, el visón europeo, que vive en estado salvaje. Los visones liberados en operaciones de este tipo tienden a acelerar la desaparición de los locales, uno de los tres mamíferos de Europa en vías de extinción, junto con el lince de España y la foca mediterránea.