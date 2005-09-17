Contra las cuatro por cuatro

AFP

Los ecologistas franceses le declararon la guerra a los vehículos todo terreno que circulan en las ciudades por ser contaminantes y grandes consumidores de energía, y emprendieron diversas campañas en París conta ellos.

Desde setiembre, un grupo llamado Los Desinflados desinfla por las noches, sin pichar, los neumáticos de los vehículos cuatro por cuatro de la capital francesa.

El martes 13 en la noche, Los Desinflados cambiaron de táctica, cubriendo de barro los impecables vehículos. "Como no van nunca al campo, les traemos el campo a la ciudad", comentó uno de los miembros del grupo.

Dos asociaciones ecologistas, con métodos más tradicionales, exhortaron a una manifestación para hoy en París a todos "los que desean terminar con la utilización de los cuatro por cuatro en zona urbana".

Quizás porque la publicidad los asocia con una imagen de aventura, las ventas de estos vehículos se ha multiplicado por cuatro en los últimos ocho años en Francia.

El gobierno anunció un impuesto suplementario para los vehículos contaminantes, pero los ecologistas se declaran escépticos sobre la efectividad de la medida.