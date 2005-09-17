Colágeno con piel de preso

AFP

Una empresa china de productos farmacéuticos utiliza piel sacada de los cadáveres de presos ejecutados, afirmó el diario británico The Guardian sin citar el nombre de la compañía.

Según representantes de esta empresa, que hablaron con el diario cuando éste realizaba una investigación de forma clandestina, estos pedazos de piel son utilizados en colágeno para los labios o en cremas antiarrugas. Pero para ellos esta práctica es "tradicional" y no merece en absoluto ser "motivo de escándalo".

La empresa china, que no puede ser citada por razones legales, negó usar este tipo de piel.

El diario no pudo determinar si la piel se utilizaba en la fase de producción o sólo en el laboratorio, en la fase de investigación.

Según la publicación, la empresa china exporta una parte de sus productos, y sobre todo colágeno, a Gran Bretaña, pero también a otros países europeos y a Estados Unidos. El rotativo no pudo precisar, sin embargo, si estos productos podían adquirirse en comercios o sólo a través de internet.

The Guardian agregó también que es posible que esta empresa esté trabajando en la fabricación de productos antiarrugas a partir de tejidos de fetos resultantes de abortos.