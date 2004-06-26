AFP

El ex presidente estadounidense Bill Clinton publicó su autobiografía, Mi vida, en la que opina sobre diversos asuntos:

Sobre la suspensión del recuento de votos en Florida, que otorgó la presidencia a George W. Bush en 2000:

"El caso de Bush contra Al Gore marcará una de las peores decisiones tomadas por la Corte Suprema en la historia estadounidense (...) cinco jueces republicanos despojaron a miles de ciudadanos de sus votos por la única razón de que tenían la posibilidad de hacerlo".

Sobre el fracaso de la negociación entre israelíes y palestinos en Camp David:

"Una vez más Arafat dirá no. Puse fin a las negociaciones. Fue frustrante y muy triste".

"Era histórico: un gobierno israelí decía que para lograr la paz era necesario un Estado palestino que abarcara el 97% de Cisjordania y toda la Franja de Gaza, donde Israel también tiene asentamientos de colonos. La pelota estaba en el campo de Arafat".

"Advertí a Arafat de que podría estar contribuyendo a la elección de Sharon y que debería asumir las consecuencias".

"Probablemente él simplemente no pudo franquear el paso entre el revolucionario y el hombre de Estado".

Sobre Fernando Henrique Cardoso:

"Era un dirigente moderno y eficiente que quería una buena relación con Estados Unidos y entendió que una mayor asociación con nosotros lo iba a ayudar a modernizar la economía de su país, reducir su pobreza crónica, e incrementar su influencia en el mundo. Fue uno de los dirigentes más impresionantes con los que me reuní".

Sobre el ex presidente colombiano Andrés Pastrana:

"Arriesgó su vida por tratar de conseguir la paz, al viajar solo para reunirse con la guerrilla en su feudo".

Sobre Carlos Menem:

"Ha sido un fuerte aliado de Estados Unidos".

Sobre Cien años de soledad:

"La mayor novela escrita en todas las lenguas desde la muerte de William Faulkner".