Castigo supremo

AFP

La Alta Corte de Tokio confirmó el miércoles la condena a muerte de dos responsables de la secta Aum (Verdad Suprema) por su participación en un atentado con gas sarín que dejó 12 muertos y miles de heridos en el metro de Tokio, en 1995.

La Corte rechazó la apelación de Toru Toyoda, de 36 años, y Kenichi Hirose, de 40, dos de los cinco miembros de la secta que difundieron el gas a una hora de gran afluencia.

Los otros adeptos fueron también condenados a ser ahorcados con la excepción de Ikuo Hayashi, un ex cirujano, condenado a cadena perpetua.

La Alta Corte confirmó por otro lado la condena a la perpetuidad de Shigeo Sugimoto, de 45 años, que participó en el atentado como conductor de un vehículo.

El cerebro de la operación y gurú de la secta, Shoko Asahara, 49 años, que también ha sido condenado a la horca, lanzó el atentado para vengarse de una redada lanzada por la policía contra su organización.

La Justicia aún debe pronunciarse sobre la apelación que ha presentado.