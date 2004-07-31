Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Qué pasa

Castigo supremo

El País
El País
30/07/2004, 22:16
Compartir esta noticia
+ Seguir en

AFP

La Alta Corte de Tokio confirmó el miércoles la condena a muerte de dos responsables de la secta Aum (Verdad Suprema) por su participación en un atentado con gas sarín que dejó 12 muertos y miles de heridos en el metro de Tokio, en 1995.

La Corte rechazó la apelación de Toru Toyoda, de 36 años, y Kenichi Hirose, de 40, dos de los cinco miembros de la secta que difundieron el gas a una hora de gran afluencia.

Los otros adeptos fueron también condenados a ser ahorcados con la excepción de Ikuo Hayashi, un ex cirujano, condenado a cadena perpetua.

La Alta Corte confirmó por otro lado la condena a la perpetuidad de Shigeo Sugimoto, de 45 años, que participó en el atentado como conductor de un vehículo.

El cerebro de la operación y gurú de la secta, Shoko Asahara, 49 años, que también ha sido condenado a la horca, lanzó el atentado para vengarse de una redada lanzada por la policía contra su organización.

La Justicia aún debe pronunciarse sobre la apelación que ha presentado.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar