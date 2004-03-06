Campaña ilegal

AFP

El partido independentista radical vasco Batasuna, ilegalizado por la justicia española por considerarlo brazo político de la organización terrorista ETA, afirmó que distribuyó tres millones de papeletas electorales que espera sean emitidas en su favor en las elecciones del 14 de marzo.

Esas papeletas abogan por "la autodeterminación" y el "diálogo", afirmó el martes en rueda de prensa en San Sebastián (País Vasco) un portavoz de Batasuna, Joseba Permach, antes de explicar que las mismas "fueron repartidas a pesar de todas las trabas legales y policiales".

Según Permach, Batasuna, ilegalizada en marzo de 2003 por el Tribunal Supremo español, contará con representantes en los 3.600 colegios electorales del País Vasco el día de los comicios generales españoles para que puedan contar una a una todas las papeletas a favor del derecho de autodeterminación.

Sin embargo en la práctica, las autoridades de mesa contarán esas papeletas como nulas.

Para Batasuna se trata de demostrar "ante la sociedad vasca y la comunidad internacional" que existen "decenas y decenas de miles de personas que van a acudir este próximo 14 de marzo a votar a favor del derecho de autodeterminación", sostuvo Permach.

Un miembro de la plataforma Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB, vinculada con Batasuna y también ilegalizada), Joxerra Etxebarria, expresó su deseo de que observadores internacionales estén presentes el día de las elecciones en el País Vasco, para verificar la situación de "apartheid" que a su juicio se constata en esa región y certificar la amplitud del voto independentista.

Las autoridades prohibieron un acto de campaña que Batasuna había convocado en San Sebastián para este sábado, tras lo cual el partido ilegalizado convocó a una manifestación de protesta para ese mismo día.