Calzado tóxico

AFP

El ministro italiano de Salud, Francesco Storace, anunció que los zapatos importados de China serán sometidos a controles sanitarios para determinar si contienen productos tóxicos para la salud.

La decisión fue tomada tras una denuncia presentada por la asociación de fabricantes de zapatos italianos, la cual sostiene que los zapatos chinos son fabricados con productos que contienen altos porcentajes de sustancias nocivas para la salud, superando los límites establecidos por la Unión Europea.

A partir del 15 de diciembre las autoridades sanitarias comenzaron a retirar muestras de zapatos en varios puertos y aeropuertos del país a los que llegan las mercancías procedente de China. Los controles sanitarios se efectuarán durante seis meses seguidos.

Los resultados de los primeros análisis se conocerán dentro de un mes, dijeron los expertos, quienes deberán examinar si los pegamentos y las sustancias químicas empleadas para dar el color producen alergias y reacciones de la piel, o están prohibidas por las severas normas europeas.

Las importaciones de zapatos chinos aumentaron 700% en dos años, según cifras de la asociación de fabricantes italianos.

"Al parecer la mayoría de la mercancía china no respeta las reglas", declaró Storace al diario Il Mesaggero. "Impondremos controles para otros productos, como ropa y juegos".

Los zapatos made in Italy, una de las industrias más conocidas en el mundo, registraron este año una baja de producción del 14%.

Unas 8.000 personas perdieron el empleo en los primeros seis meses del 2005 y se calcula que entre 30.000 y 40.000 quedarán desempleadas a finales del año.