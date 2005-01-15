Burocracia asesina

AFP

La intrincada burocracia india malogró las primeras alertas del tsunami, haciendo que se perdiera un tiempo precioso que podría haber salvado vidas.

La aviación india fue avisada de que su base en la remota isla de Nicobar, cercana al epicentro del sismo que generó el maremoto, estaba inundada mucho antes de que las gigantescas olas alcanzaran las costas continentales, el domingo por la mañana, según el diario Indian Express.

"A las 7.30 fuimos informados de un enorme sismo cerca de (las islas) Andaman y Nicobar", dijo al diario el comandante de la aviación S. Krishnaswamy. "Pero se interrumpieron las comunicaciones" con las islas, agregó.

"El último mensaje de la base de Nicobar fue que la isla estaba inundada, que había agua por todas partes", explicó.

A las 8.15, Krishnaswamy pidió a su asistente que avisara al ministro de Defensa.

En el lado civil, totalmente desconectado del militar, el Departamento Meteorológico envió un fax de advertencia a las 8.45, pero al ex ministro de Ciencia, Murli Manohar Joshi, y no al actual Kapil Sibal. El gobierno cambió en mayo.

El Departamento Meteorológico envió otro fax al ministerio del Interior, a la sala de control de catástrofes, a las 9.41. A las 10.30, desde allí informó a la secretaría del gobierno. Miles de personas habían muerto ya en la costa sureste de India.

El comité de crisis se reunió a las 13.00.

El principal responsable científico del país, V.S. Ramamurthy, dijo al Times of India que su departamento supo lo ocurrido por televisión.

El sismo que generó los maremotos tuvo lugar en aguas de Sumatra, Indonesia, a las 6.29. Los científicos indios lo registraron pero, como sucedió fuera del país, no reaccionaron. Ese fue "el primer error", según Ramamurthy.