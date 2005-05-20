Brasil se juega por la píldora

AFP

El gobierno brasileño anunció que recurrirá a la Justicia para garantizar la distribución de la llamada píldora de emergencia o píldora del día después, y rechazó toda presión moral y religiosa que pretenda interferir en sus políticas de salud.

El Ministerio de Salud presentará a la brevedad una acción ante la justicia federal contra una ley aprobada en un municipio del interior del estado de San Pablo, Sao José dos Campos, que prohíbe la distribución de esa píldora anticonceptiva.

"Los asuntos de salud pública no pueden estar sometidos a enfoques de cuño moral. El derecho de acceso a las políticas públicas de salud tiene que ser protegido", declaró el ministro de Salud, Humberto Costa.

Esta no es la primera vez que el Ministerio de Salud acude a la justicia para garantizar una política de planificación familiar: el año pasado consiguió anular el efecto de una ley aprobada en otro municipio, Anápolis, del estado de Goiás, que prohibía el acceso al Dispositivo Intra Uterino (DIU).

El gobierno también ha enfrentado intermitentes críticas de la Iglesia católica al fomentar una política de distribución masiva de condones. El Ministerio anunció que sus nuevas políticas pretenden mejorar el acceso a la esterilización por cirugía y la introducción de la reproducción humana asistida en el sistema público de salud.