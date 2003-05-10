Brasil se aleja del ALCA

AFP

Las autoridades brasileñas pretenden diseñar una nueva estrategia para las negociaciones sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en la que contemplan aplazar sus conclusiones hasta el año 2007 e incluso abandonarlas, señaló el diario económico Valor.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene previsto convocar este mes a los ministros del área económica para definir esta estrategia.

Según el diario, es cada vez mayor el descontento del gobierno de Brasil con el rumbo que están tomando las negociaciones, en particular por el anuncio de Estados Unidos de que propondrá incluir normas ambientales y laborales en el acuerdo final.

"La sugerencia estadounidense, que sigue los mismos moldes del acuerdo de libre comercio con Chile, produce escalofríos en Itamaraty", afirmó el diario, que agrega que Brasil se opone categóricamente a estas normas, ya que cree que pueden convertirse en futuras barreras proteccionistas.

Entre las opciones que estudia la cancillería, además de aplazar dos años la conclusión de las negociaciones, se encuentra la simple negociación de un acuerdo para reducir los aranceles. Si eso sucede, no se discutirán subsidios agrícolas, pero Brasil cederá muy poco en capítulos como servicios y compras gubernamentales, que quedarán en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Otra opción es que se concluya un acuerdo arancelario y a partir del mismo se negocien capítulos —como los servicios, los subsidios y las inversiones— o simplemente se abandone el proyecto y se negocie bilateralmente con Washington.

Estas novedades serán expuestas al representante comercial estadounidense, Robert Zoellick, quien tiene previsto visitar Brasilia el 27 de mayo.

Cabe recordar que el actual secretario general de la cancillería, Samuel Guimaraes, fue apartado del anterior gobierno por sus abiertas críticas al ALCA.

También ha sido apartado de estas negociaciones el embajador Clodoaldo Hugueney, aunque mantiene el cargo de subsecretario general de Integración y Asuntos Económicos de la cancillería. ©