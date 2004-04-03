Brasil pasa la página

AFP

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió este miércoles dejar de lado los resentimientos, al conmemorar los 40 años de un levantamiento militar que derrocó al presidente Joao Goulart en 1964, e instauró una dictadura militar de 21 años en Brasil.

El ministro de Defensa, José Viegas, afirmó en un artículo de opinión publicado en el diario Folha de Sao Paulo, que "es necesario que dejemos de lado resentimientos y nos unamos, todos, en la construcción de un país más justo".

A su vez, el comandante general del Ejército, general Francisco Roberto Albuquerque, pidió a los militares que vean "al 31 de marzo del 64 como una página de nuestra historia, con el corazón libre de resentimientos".

La orden del día leída en los cuarteles destacó "la importancia de vivir en una sociedad cuyos hijos no están divididos por las pasiones ideológicas y no están expuestos a inquietudes del pasado".

Una amnistía general, que benefició a opositores, guerrilleros y militares que cometieron delitos fue aprobada en 1979, seis años antes de la asunción en 1985 de un presidente civil de transición, José Sarney, designado por un Colegio electoral.