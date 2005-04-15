Brasil a todo nepotismo

AFP

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Severino Cavalcanti, dijo que prefería a sus familiares en los cargos de confianza. Y afirmó que las acusaciones de nepotismo vienen de "fracasados" que "no supieron criar a sus hijos".

Cavalcanti realizó esas declaraciones durante la ceremonia de investidura de uno de sus hijos, José Mauricio, como superintendente de Agropecuaria del estado de Pernambuco, el feudo político de la familia.

Cavalcanti pertenece al Partido Progresista, una formación conservadora en general aliada al Partido de los Trabajadores del presidente Lula.

"Esa historia de nepotismo es cosa de fracasados y derrotados que no supieron criar a sus hijos. Yo crié bien a mis hijos, que tienen estudios universitarios, y ahora estoy recomendando a José Mauricio", afirmó Cavalcanti.

El mes pasado, Cavalcanti justificó la contratación de parientes diciendo que estaban "prestando servicios a la sociedad", alegó que todos tienen estudios universitarios y remató diciendo que "si tuviese más hijos, el número de empleados sería aún mayor".

Cavalcanti, de 74 años, diputado estatal por Pernambuco y federal desde 1967, salió de ese modo al paso de críticas por emplear en su gabinete a por lo menos seis familiares cercanos, con salarios de 1.687 a 7.503 reales (648 a 2.885 dólares). El salario promedio de los brasileños era en febrero de 932 reales (358 dólares).