Bolches con yate

AFP

El Ostseeland, ex yate oficial de la extinta República Demócratica Alemana, que acogió entre sus huéspedes al presidente cubano Fidel Castro, está a la venta por 500.000 euros (640.000 dólares), según informó la prensa alemana.

La lujosa embarcación de 61 metros de eslora y 16 camarotes utilizada por los gobernantes de la ex Alemania comunista se encuentra amarrada en el puerto de Hamburgo a la espera de un comprador, indicó el periódico alemán Bild.

La nave construida en 1971 y rebautizada Aniara era utilizada últimamente para realizar cruceros en Turquía, y se la ofrece por 500.000 euros en el sitio de internet www.gebrauchtboote.de.

Junto a la zona de las cocinas, el yate tiene una sala de escuchas que permite observar cada uno de los camarotes. Los ojos de buey están blindados y el sistema de ventilación tiene filtros especiales que protegen a los pasajeros contra un eventual ataque químico.

El barco está equipado con dos motores diesel de construcción soviética de 1.500 caballos de fuerza, cada uno se encuentra "en su estado original". "Es decir, muy oxidados", advirtió el diario.